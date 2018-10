Most már azt is eldöntheti, milyen színű legyen a születendő gyerek szeme

Kaliforniában újabb szintet lépett a tudomány: egy klinikán most már azelőtt döntheti el bárki, hogy milyen színű legyen a gyereke szeme, hogy az a baba egyáltalán megfoganna. Az eljárás a klinika szerint ugyanaz, amivel a genetikai betegségeket szűrik ki a beültetendő embriókon.

Etikailag eléggé ingoványos területre tévedt egy kaliforniai termékenységi intézet: a szolgáltatásaik között szerepel, hogy a páciensek kiválaszthatják születendő gyermekük szemszínét a genetikailag lehetséges változatok közül. A helyzet azért áll ingatag lábakon, mert ez lehet az első lépés az igazi dizájnerbabák megalkotásához:

a szemszín mellett ugyanis le lehet tesztelni az embriókat magasság, hajszín vagy akár jövőbeli intelligencia alapján is, ez pedig elég súlyos következményekkel járhat.

A Fertility Institutes azt ajánlja az ide látogatóknak, hogy ugyanazzal a módszerrel képes megnézni a beültetendő embriók szemszínét, mint amivel a genetikai betegségekre is szűri őket. A választási lehetőségek persze limitáltak, hiszen nem mindenkinek lehet például kék szemszínű gyereke, de a klinika szerint ha már legalább egyhatodnyi esélye van a szülőknek arra, hogy kékszemű géneket örököljön a baba, már tudnak tesztelni.

A Wall Street Journal még csak most adott hírt a lehetőségről, de egy The Telegraph cikk már 2009-ben beszámolt arról, hogy a Fertility Institutes nemcsak a szemszínt engedi kiválasztani, de hajszínt és bőrárnyalatot is a leendő szülőknek. A weboldaluk szerint a Fertility Institutes büszkén jelenti, hogy az Egyesült Államokban ők az egyetlen olyan klinika, amely széleskörű teszteket biztosít a szülők számára, amelyek nemcsak egészségügyi, de, úgy tűnik, külsőségbeli változtatásokat is engedélyeznek. Az oldal szerint egyébként a szolgáltatás 10 évig szünetelt, de most ismét lehetőség nyílik arra, hogy ilyen vizsgálatokat végezzenek az embriókon.

Persze az egész eljárás ártalmatlannak tűnik, de fontos, hogy határvonalat húzzunk a genetikai betegségek megállapítása és a dizájnerbébik megalkotása között – utóbbi olyan társadalmi változásokhoz vezethet, amelyeket egyelőre nagyon nehéz előre belátni.