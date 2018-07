Ezt érdemes tudnia az évszázad holdfogyatkozásáról

2018. július 27-én éjjel lesz az évszázad leghosszabb teljes holdfogyatkozása . A különleges égi eseményt ráadásul Magyarországról is megcsodálhatjuk. Cikkünkben összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a jelenségről.

MIKOR ÉS HOL ÉRDEMES NÉZNI?

A péntek esti teljes holdfogyatkozás kivételesen hosszú, 1 óra 43 perces lesz – írja a Space.com. Az esemény hossza így csupán 4 perccel marad el minden idők leghosszabb teljes holdfogyatkozásától. A jelenséget kísérő félárnyékos és részleges fogyatkozással együtt ráadásul a folyamat közel 4 órán át lesz észlelhető a délkeleti-déli égbolton. A tökéletes látvány érdekében úgy kell megválasztani a kilátóhelyet, hogy jó rálátásunk legyen délre − a Hold viszonylag alacsonyan jár majd. Északi tájolású lakásból teljesen lemaradhatunk az eseményről.

Hazánkból sajnos nem nézhetjük végig az egész folyamatot, hiszen a teljes fogyatkozást megelőző félárnyékos esemény már azelőtt megkezdődik, mielőtt Magyarország felett felkelne a Hold. Egy darabig ráadásul a Nap is zavarni fogja a kilátást. Igaz, így is szerencsésebbek vagyunk, mint Észak-Amerika lakói, akik semmit sem fognak látni az eseményből − azért őket sem kell sajnálni, hiszen tavaly nyáron megtekinthettek egy teljes napfogyatkozást.

Maga a teljes holdfogyatkozás magyar idő szerint 21:30-kor kezdődik, a csúcs pedig 22:21-kor lesz.

A holdfogyatkozás megtekintéséhez − a napfogyatkozással ellentétben − nincs szükség speciális védőfelszerelésre. Ahhoz, hogy megcsodáljuk a folyamatot, csupán tiszta égboltra lesz szükségünk.

MIÉRT ILYEN HOSSZÚ?

A Nap, a Föld és a Hold mozgása nincs összhangban − írja a Live Science. Évente minimum négyszer azonban az égitestek egy vonalba esnek: egymást felváltva egyszer a Föld van a Hold és a Nap között (ez a holdfogyatkozás), egyszer pedig a Hold van a Föld és a Nap között − ilyenkor látható napfogyatkozás.

Az együttállás azonban ritkán tökéletes, ezért gyakran csak részleges események jönnek létre.

A holdfogyatkozás időtartamát a Hold helyzete határozza meg, miközben áthalad a Föld árnyékán”

− nyilatkozta Noah Petro, a NASA Goddard Űrközpont munkatársa a Space.com-nak.

Részleges fogyatkozás esetén például az égitest csak részben lép be bolygónk árnyékába, az úgynevezett umbrába vagy árnyékkúpba. Pénteken azonban a Hold szinte épp az árnyék közepén fog átvonulni, így teljes fogyatkozást láthatunk majd.

Ez az esemény hosszára is hatással lesz. A jelenség napján ráadásul a Hold pályája azon részén fog haladni, amely kifejezetten messze esik a Földtől − ezért a Holdat valamivel kisebbnek látjuk majd a szokásosnál. Hasonló módon, nyár lévén a Föld is épp a legmesszebb jár a Naptól, ezért nagyobb árnyékot képes vetni kísérőjére.

Ezek a tényezők tovább növelik a fogyatkozás időtartamát.

A fentiek természetesen azt is jelentik, hogy a leghosszabb holdfogyatkozások épp nyárra szoktak esni.

MI AZ A VÉRHOLD?

Angol nyelvterületen a teljes holdfogyatkozás során látható égitestet gyakran nevezik vérholdnak (blood moon). A kifejezés igen találó, és hazánkban is egyre többször hivatkoznak így az eseményre.

A teljes fogyatkozás során a Hold valóban vörös/barna árnyalatot ölt.

A színelváltozást hasonló tényezők okozzák, mint a naplemente színét.

Amikor a Hold bekerül az umbrába, nem válik teljesen sötétté, némi napsugár eléri a felszínét. Ez a fény a Föld mögül érkezik, a sugaraknak azonban csak a töredéke képes átverekedni magát a bolygó peremén. A fény ráadásul szóródik a Föld légkörében. Az atmoszféra megszűri a sugarakat, a rövidebb hullámhosszok, így a látható fény kék vagy zöld tartománya például képtelen átjutni a légkörön.

A vöröses szín intenzitását az árnyékkúphoz viszonyított helyzet mellett az atmoszféra aktuális állapota is befolyásolja.

Nagyobb vulkánkitörések után például a felszabadult részecskék jobban szűrik a fényt.

A végeredmény tehát egy vöröses Hold lesz, melynek kialakulását az alábbi, a 2018 januári teljes holdfogyatkozást bemutató videón is megnézheti.

MIKOR LÁTHATJUK LEGKÖZELEBB?

A következő teljes holdfogyatkozásra nem is kell sokat várnunk, már 2019 januárjában be fog következni. Igaz, ez az esemény jóval szerényebb lesz, csupán 1 óra 2 percig fog tartani − Magyarországról pedig ennél is jóval rövidebb ideig nézhetjük majd.

A július 27-i teljes holdfogyatkozásnál hosszabb jelenséget valószínűleg a maiak közül csak kevesen fognak látni életükben. A következő jelentősebb esemény ugyanis 2123. június 9-én lesz, ez 1 óra 46 perc 6 másodpercig tart majd, így csupán 54 másodperccel marad el a lehető leghosszabb teljes holdfogyatkozás időtartamától.

Megörökítette a holdfogyatkozást? Küldje el képeit a techtud@24hu e-mail címre, tárgynak pedig ezt adja meg: holdfogyatkozás.

(Kiemelt kép: Pixabay)