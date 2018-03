Az oroszok már tesztelik az aszteroida-megsemmisítő tervüket

Nemcsak az Egyesült Államoknak van terve a Földet fenyegető aszteroidák ellen, hanem Oroszországnak is. A kutatók a közelmúltban aszteroidamodellek és erős lézerek segítségével tesztelték módszerüket.

Orosz kormányzati kutatók szerint a jelenlegi nukleáris fegyverek elég erősek ahhoz, hogy segítségükkel megsemmisítsék a Földet fenyegető aszteroidákat – számol be a Space.com. A szakértők a Journal of Experimental and Theoretical Physics folyóiratban ismertették azt a kísérletet, melyben az objektumok felrobbantását szimulálták.

A csapat a teszt során erős lézerekkel helyettesítette a nukleáris fegyvereket. A kutatók a kísérletben olyan aszteroidamodelleket használtak, melyek struktúrájukban és anyagukban a kondritokra, a gyakori kőmeteoroidokra emlékeztettek. A modellek egy adott pontjára irányított lézersugár pedig hasonló hatást váltott ki, mint egy nagyobb objektumot érő nukleáris csapás.

Az eredmények alapján egy 3 megatonnás bombával már meg lehetne semmisíteni egy 200 méter széles aszteroidát.

Egy ekkora objektum nagyjából tízszer nagyobb, mint a 2013-ban Cseljabinszk felett felrobbant meteor.

A kutatók egyéb megoldásokat is javasoltak a veszélyes aszteroidák semlegesítésére, például a gravitációs vontatást – ezen eljárás során a tömegvonzást felhasználva lehetne eltéríteni a kiszemelt objektumot. Eddig azonban a nukleáris fegyverek tűnnek a legígéretesebbnek, ugyanis ezeket akkor is be lehetne vetni, ha a veszélyes aszteroidát csak későn azonosítanák.

A NASA munkatársai a közelmúltban hasonló aszteroida-semlegesítő elképzelésekkel álltak elő. Az amerikaiak szintén lehetséges megoldásként mutatták be a nukleáris fegyverek használatát.

