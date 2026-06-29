Fejlődési problémákat okoznak a képernyők a kisgyermekeknél

A két év alatti kisgyermekek több mint 70 százaléka használ már képernyőket világszerte egy új kutatás szerint. A szakértők szerint ez különösen nagy probléma, hiszen számos tanulmány mutat arra, hogy a képernyőhasználat ebben a korban számos fejlődési problémához vezethet.

Ma már szinte minden ország hatóságai azt ajánlják, hogy két éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek képernyőket a gyermekek, de valahol még ennél is szigorúbbak a hivatalos ajánlások. A magyar szakmai szervezetek például azt tanácsolják, hogy három éves kor alatt nulla perc legyen a gyermekek képernyőideje, és óvódás korban se haladja meg a napi 30 percet. Egy négy angliai egyetem közreműködésével készült felmérés alapján ezeket az előírásokat azonban csak a szülők kis része tartja be.

Ez kifejezetten nagy probléma, hiszen a gyermekek számára az első évek különösen kritikusak a megfelelő testi és szellemi fejlődés szempontjából. A bizonyítékok arra mutatnak, hogy a két éves kor alatti képernyőhasználat egyebek mellett elhízáshoz, alvási problémákhoz, látásromláshoz, viselkedési zavarkhoz, szocializálódási nehézségekhez és elhízáshoz vezethet.

Ennek ellenére a szülők 85 százaléka arról számolt be, hogy semmilyen tájékoztatást nem kapott a képernyőidőre vonatkozó ajánlásokról a gyermekorvostól, a védőnőtől vagy a szülésznőktől.

Gondot jelent emellett az is, hogy a különböző internetes felületek tele vannak kifejezetten kisgyermekek számára előállított és hirdetett tartalmakkal, amelyeket gyakran „korhatár nélkül megtekinthető” vagy „0 éves kortól megtekinthető” korhatár-besorolással jelölnek meg. A szakértők szerint az ilyen korhatár-besorolásokat újra kellene gondolni, hiszen félrevezetőek a szülők számára.

További hasznos információk a gyermekek képernyőhasználatáról alábbi cikkeinkben olvashatók: