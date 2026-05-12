Évek óta várt újítást hoz el az iPhone-ok nagy frissítése

Megérkezett az iPhone-ok régóta várt újítása, az iOS 26 ötödik nagy frissítőcsomagja. A Macrumors összeszedte, hogy melyek a legfontosabb újdonságok.

A csomag kétségtelenül legfontosabb újdonsága a végpontok között titkosítással ellátott RCS-üzenetküldés. Ez a terület az androidos és az Apple-mobilok közötti üzeneteket érinti, ami, bár néhány hónapja már elérhető a támogatott szolgáltatóknál, ám a titkosítása eddig nem volt megoldott. Az iOS 26.5 azonban ezt is elhozza, így csakis a chat résztvevői láthatják az androidos mobilok és iPhone-ok között zajló iMessage-beszélgetéseket.

Fontos kiemelni azonban, hogy mindkét félnek olyan mobilszolgáltatónál kell lennie, amely támogatja ezt a funkciót.

Érdemes még megemlíteni az Apple Maps szolgáltatás újítását, a Javasolt helyek funkció megjelenését, amely a korábbi keresések, valamint a pillanatnyi pozíció alapján mutat ajánlásokat.

Külön EU-s újítások

Az EU digitális piacokról szóló törvényének való megfelelés érdekében az Apple lehetővé teszi más gyártóktól származó viselhető eszközöknél is, hogy hozzáférjenek bizonyos funkciókhoz, amelyek korábban csak az Apple Watch- és az AirPods-készülékekhez voltak elérhetők. Ezek az alábbiak:

gyors párosítás – harmadik féltől származó fülhallgatók képesek lesznek közeli párosítással csatlakozni az iPhone-okhoz, hasonlóan az AirPodsokhoz. Ha egy olyan fülhallgatót helyezünk egy iPhone közelébe, amely támogatja ezt a funkciót, az AirPodshoz hasonló, egyérintéses párosítási folyamat indul el.

– harmadik féltől származó fülhallgatók képesek lesznek közeli párosítással csatlakozni az iPhone-okhoz, hasonlóan az AirPodsokhoz. Ha egy olyan fülhallgatót helyezünk egy iPhone közelébe, amely támogatja ezt a funkciót, az AirPodshoz hasonló, egyérintéses párosítási folyamat indul el. Értesítések – harmadik féltől származó kiegészítők képesek lesznek értesítéseket fogadni az iPhone-okról, ezeket pedig megtekinthetik, és reagálhatnak is rájuk.

– harmadik féltől származó kiegészítők képesek lesznek értesítéseket fogadni az iPhone-okról, ezeket pedig megtekinthetik, és reagálhatnak is rájuk. Élő tevékenységek – az iPhone-ról érkező élő tevékenységek megjeleníthetők harmadik féltől származó, viselhető eszközön is.