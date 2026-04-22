Pálfordulás a Microsoftnál: váratlanul az Xbox Game Pass két csomagja is olcsóbb lett

Fél év után ismét árakat változtatott a Microsoft, csak ezúttal lefelé.
Birkás Péter
2026. 04. 22. 10:31
Nagyjából fél évvel a nagy felháborodást okozó áremelés után a Microsoft két Xbox Game Pass csomag árát is csökkentette.

Bő egy hete, hogy a Microsoft tulajdonában lévő Xbox-brand új vezetője úgy nyilatkozott, hogy szerinte is túl drágák a Game Pass nevű előfizetéses szolgáltatás árai, és a jelek szerint Asha Sharma egyáltalán nem a levegőbe beszélt, ugyanis a vállalat április 21-én teljesen váratlanul bejelentette, hogy a jelenleg elérhető négy csomagból kettőnek azonnali hatállyal csökkenti az árát.

A változás természetesen érinti hazánkat is, így:

  • az Xbox Game Pass Ultimate egy hónapra 10.890 forint helyett 7090 forintra,
  • míg az Xbox Game Pass PC havidíja 5990 forint helyett 5090 forintra csökkent.
Microsoft Az Xbox Games Pass oldala már sárga csíkkal hirdeti az árcsökkenést.

Az árcsökkenéssel érkező változás ugyanakkor, hogy a Microsoft tulajdonában lévő Call of Duty-franchise friss játékai többé már nem kerülnek be a megjelenés napján a Game Pass Ultimate szolgáltatás kínálatába sem, hanem a premierdátum után esedékes következő ünnepi szezonban, tehát nagyjából egy évvel később válnak játszhatóvá a legdrágább előfizetéssel rendelkezők számára. Aki azonnal játszani szeretne az aktuális Call of Duty-játékkal, annak muszáj lesz teljes áron megvásárolni a programot, viszont a korábban a Game Pass részévé tett CoD-epizódok továbbra is elérhetők maradnak.

A másik két Xbox Game Pass-csomag ára változatlan, tehát az Essential marad 3590 forint, míg a Premium 4990 forint.

A mostani lépés komoly pálfordulás a Microsoft részéről, hiszen nagyjából fél éve, hogy a cég lényegében egyik napról a másikra, előzetes bejelentés nélkül jelentősen megemelte az Xbox Game Pass előfizetések árát. Az Ultimate csomag ára például a duplájára nőtt, és, miközben a többi konstukció ára is nőtt, ezek elvesztették azt az opciót, hogy már a megjelenés napján játszható legyen a Call of Duty-franchise legújabb része. Utóbbi jó eséllyel azért következett be, mert a 2024-es Call of Duty: Black Ops 6 eladásai például nem hozták az elvártakat, vélhetőleg annak köszönhetően, hogy a népszerű játéksorozat ezen része a megjelenés napján még elérhető volt vármelyik Game Pass-előfizetéssel. Beszédes adat, hogy a megjelenés hónapjában a legtöbben (82 százalék) PlayStationre vásárolták meg a Black Ops 6-ot, tehát a maradékon (18 százalék) osztozott a PC és az Xbox.

