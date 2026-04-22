Pálfordulás a Microsoftnál: váratlanul az Xbox Game Pass két csomagja is olcsóbb lett

Bő egy hete, hogy a Microsoft tulajdonában lévő Xbox-brand új vezetője úgy nyilatkozott, hogy szerinte is túl drágák a Game Pass nevű előfizetéses szolgáltatás árai, és a jelek szerint Asha Sharma egyáltalán nem a levegőbe beszélt, ugyanis a vállalat április 21-én teljesen váratlanul bejelentette, hogy a jelenleg elérhető négy csomagból kettőnek azonnali hatállyal csökkenti az árát.

A változás természetesen érinti hazánkat is, így:

az Xbox Game Pass Ultimate egy hónapra 10.890 forint helyett 7090 forintra,

míg az Xbox Game Pass PC havidíja 5990 forint helyett 5090 forintra csökkent.

Az árcsökkenéssel érkező változás ugyanakkor, hogy a Microsoft tulajdonában lévő Call of Duty-franchise friss játékai többé már nem kerülnek be a megjelenés napján a Game Pass Ultimate szolgáltatás kínálatába sem, hanem a premierdátum után esedékes következő ünnepi szezonban, tehát nagyjából egy évvel később válnak játszhatóvá a legdrágább előfizetéssel rendelkezők számára. Aki azonnal játszani szeretne az aktuális Call of Duty-játékkal, annak muszáj lesz teljes áron megvásárolni a programot, viszont a korábban a Game Pass részévé tett CoD-epizódok továbbra is elérhetők maradnak.

A másik két Xbox Game Pass-csomag ára változatlan, tehát az Essential marad 3590 forint, míg a Premium 4990 forint.

A mostani lépés komoly pálfordulás a Microsoft részéről, hiszen nagyjából fél éve, hogy a cég lényegében egyik napról a másikra, előzetes bejelentés nélkül jelentősen megemelte az Xbox Game Pass előfizetések árát. Az Ultimate csomag ára például a duplájára nőtt, és, miközben a többi konstukció ára is nőtt, ezek elvesztették azt az opciót, hogy már a megjelenés napján játszható legyen a Call of Duty-franchise legújabb része. Utóbbi jó eséllyel azért következett be, mert a 2024-es Call of Duty: Black Ops 6 eladásai például nem hozták az elvártakat, vélhetőleg annak köszönhetően, hogy a népszerű játéksorozat ezen része a megjelenés napján még elérhető volt vármelyik Game Pass-előfizetéssel. Beszédes adat, hogy a megjelenés hónapjában a legtöbben (82 százalék) PlayStationre vásárolták meg a Black Ops 6-ot, tehát a maradékon (18 százalék) osztozott a PC és az Xbox.