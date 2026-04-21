Olyan felvétel készült az űrben egy iPhone-nal, amilyet még sosem láthattunk

A NASA Hold körüli, Artemis–2 missziójának parancsnoka, Reid Wiseman egy elképesztően látványos videót tett közzé az X-en. Ezen, a Hold túlsó oldaláról készült felvételen az látható, ahogy a Földet egyre jobban eltakarja a Hold, mígnem bolygónk kikerül a látómezőből, írja az NBC.

Mintha a kozmosz legidegenebb helyéről néznénk a naplementét a tengerparton

– írta az Orion kapszula ablakából forgatott videójához az asztronauta.

Only one chance in this lifetime… Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldn’t resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

Az Apple számára azonban ezzel nem ért véget az ingyenreklám, ugyanis Wiseman azt is írta, hogy alig látta a Holdat a dokkoló nyílászáró ablakán keresztül, de az iPhone éppen megfelelő méretű volt ahhoz, hogy elkapja a kilátást. A felvételek – elmondása szerint – 8x-os zoommal készültek.

Először vittek mobilt az űrbe

Az Artemis–2 misszió volt az első alkalom, hogy a NASA engedélyezte az űrhajósok számára, hogy okostelefont vigyenek magukkal az űrbe. Az asztronauták azonban nem a saját készülékeikkel utaznak: az űrügynökség mindegyiküknek adott egy iPhone-t, még a karantén márciusi kezdetekor. Ezek persze nem hétköznapi készülékek voltak: nem tudtak ugyanis csatlakozni az internethez és a Bluetooth-t sem lehet használni rajtuk. Az engedélyezés folyamatáról itt írtunk bővebben: