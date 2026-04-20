Az Artemis-2 misszió volt az utolsó útja az Orion űrkapszula hőpajzsának

Az Artemis–2 Orion űrkapszula, amelyet a legénység Integrity-nek (Tisztességnek) nevezett el, és a hozzá tartozó hőpajzs április 10-én sikeresen haza juttatta a legénységet, de a hőpajzs kialakítása már régóta vita tárgyát képezte a mérnökök között – írja a Space.com.

Aggodalomra nemcsak a légkörbe lépve őket érő hatalmas sebesség és forróság (2800 Celsius-fok) adott okot, hanem néhány szerencsétlen történelmi esemény is. Az egyik ilyen esemény az Artemis–1-hez kapcsolódik, amely 2022 év végén, egy pilóta nélküli Orion űrkapszulát juttatott Hold körüli pályára, majd visszajött a Földre. A küldetés sikeres volt, de az Orion öt méter széles hőpajzsa – amely a valaha repült legnagyobb ilyen típusú hőpajzs – a Föld légkörébe érve a vártnál nagyobb károsodást szenvedett.

Hosszas elemzések és tárgyalások után a NASA úgy döntött, hogy az Artemis–2 esetében is megtartja a hőpajzs eddigi kialakítását, ami ellen az űrrepülési szakma egyes képviselői tiltakoztak. Az űrügynökség azonban módosította az Artemis–2 visszatérési pályáját: az Integrity meredekebb szögben lépett be a légkörbe, hogy minél kevesebb időt töltsön el szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között, csökkentve a rongálódás esélyeit.

A módosítás működött, az Integrity jó állapotban vészelte át a tűzpróbát, a vizsgálatok viszont még nagyon kezdetlegesek, a NASA a következő hónapokban nyilatkozik majd a hőpajzs állapotáról és teljesítményéről. Az Artemis–2 az utolsó misszió volt, aminél bevettették ezt a típusú hőpajzsot: a NASA bejelentette, hogy a jövőbeli Artemis-küldetéseken változtatni fognak a kialakításon.

A következő küldetés valószínűleg nem fog olyan szélsőséges körülményekkel járni, mint az Artemis–1 és az Artemis–2. Az Artemis–3 Föld körüli pályán marad, és az Orion űrkapszula, valamint az Artemis-program magánfejlesztésű holdrakétái (a SpaceX Starshipje, illetve a Blue Origin Blue Moonja) segítségével fogják az egymás közötti dokkolási folyamatokat tesztelni.

Az Artemis–4 azonban messzire repül: az egyik holdrakétát felhasználva a Hold déli sarkához közel próbálnak majd landolni, a legénység hazatérését pedig az Orion űrkapszula biztosítja majd.