Rendőröket riasztottak egy 91 éves nőhöz, kiderült, hogy csak videójátékozott

Az ohiói rendőrkapitányság járőreit egy 91 éves asszony otthonához riasztották a napokban, miután sokáig nem adott életjelt magáról. A helyszínre kiérkezve azonban szerencsére nem egy eszméletét vesztett idős hölgyet találtak, mint ahogy arra sokan számítottak, hanem egy a számítógépes játékában elmerült gamert, írja a Washington Post.

A riasztást a város „Confirm OK” elnevezésű automatizált rendszere generálta, amely minden reggel felhívja a regisztrált, egyedül élő idős embereket. Amennyiben nem érkezik reakció, a rendszer automatikusan értesíti a hozzátartozókat és a hatóságokat. Miután a hölgy lánya sem érte el telefonon az édesanyját, és a diszpécser hívásai is süket fülekre találtak, a rendőrség a legrosszabbtól tartva, mindössze 7 perc alatt kivonult a helyszínre.

A hölgy autója a garázsban állt, a bejárati ajtó pedig zárva volt, a rendőrök pedig attól tartottak, hogy az asszony elesett vagy eszméletét vesztette. Miután a kopogtatásra és a kiabálásra sem érkezett válasz, a járőrök elkérték a garázsajtó kódját a családtól, és átkutatták az ingatlant.

Nem sokkal később meg is találták a „keresett személyt”: a 91 éves asszony azonban nem szorult segítségre, csak elmélyülten ült a számítógépe előtt. Kiderült, hogy annyira beszippantotta egy népszerű buborékpukkasztós játék, hogy nem hallott semmit, teljesen kizárta a külvilágot. Nem hallotta meg a telefoncsörgést, de még a házba behatoló rendőrök zaját sem – éppen élete addigi legmagasabb pontszámának elérésén fáradozott.

Az idős asszony, miután feleszmélt, és észrevette az egyenruhásokat a szobájában, sűrű bocsánatkérések közepette elárulta, hogy a játék az egyik legkedvesebb időtöltése. Az incidens végül pozitívan zárult, a rendőrség pedig hangsúlyozta: az eset azt bizonyítja, hogy a jóléti ellenőrző rendszer tökéletesen működik.