Ma éjjel jön az év első nagy csillaghullása

Szinte minden évben április második felében a legaktívabb a Lyridák meteorraj, és ez idén sem lesz másképp. A szakemberek április 21-éről 22-ére virradó éjjelre várják a maximumot – írja az Időkép.

Keddről szerdára fordulva egész éjjel láthatunk majd hullócsillagokat. A legjobb esélyünk erre az éjszaka második felében lesz, amikor a radiánsa már magasan a keleti horizont felett lesz. Ilyenkor akár 10–12 hullócsillag is felragyoghat az égen óránként.

A Hold 26 százalékos megvilágítottságú lesz ezen az éjjelen, viszont, mire a radiáns magasra emelkedik az égen, a Hold már nyugovóra tér.

Az időjárástól is függ a siker

A Lyridák közepesen gyors meteorokból állnak, de azért gyakoriak köztük a nagy fényességű meteorok is. A radiáns középpontja a Lant csillagkép közelében lesz, ez a hullócsillagok látszólagos kiindulási pontja, viszont az ég bármely részén felragyoghatnak meteorok.

Jelen állás szerint a keddről szerdára virradó éjjel az ország legnagyobb része fölött nem lesz zárt a felhőzet, így jó eséllyel el lehet csípni majd a hullócsillagokat.