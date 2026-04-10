Baj van az Artemis–2 hőpajzsával

Hamarosan visszatérnek a Földre az Artemis–2 küldetés asztronautái, azonban hazaérkezésük nem mindenki szerint lesz biztonságos. Az Orion űrkapszula hőpajzsa ugyanis nem sikerült tökéletesre, a legénység nélküli Artemis–1 misszió során a vártnál jóval nagyobb sérüléseket szenvedett el – írja a Live Science.

Az űrhajók hőpajzsa arra szolgál, hogy amikor visszatérnek a légkörbe, megvédje az utasokat a zuhanás közben jelentkező elképesztően magas hőmérséklettől. Hőpajzs nélkül az egész kapszula megolvadna, porrá égne a légkörben, akár egy meteor.

A pajzs egy Avcoat nevű, speciális hővédő anyagból készül, amely a visszatérés közben szép fokozatosan kopik le az űrhajóról. Az Artemis–1 küldetés során ehelyett azonban jókora darabok váltak le belőle, így jóval több anyagot vesztett a hőpajzs, mint kellett volna.

A NASA ennek ellenére ugyanezt a hőpajzsot használja az Artemis–2-höz is, azonban úgy gondolják, így is tudják biztosítani az űrhajósok épségét. Az Artemis–2 hazatérése alkalmával az Orion űrkapszula meredekebb szögben fog a Föld légkörébe érni, mint az Artemis–1 esetében, ennek köszönhetően kevesebb időt tölt majd az atmoszféra azon részében, ahol a hőpajzs nem teljesített jól.

Fontos megjegyezni, hogy – bár a vártnál rosszabbul szerepelt – a hőpajzs az Artemis–1 során sem bukott meg. A NASA elemzései szerint a visszatérés közben végig normális maradt a hőmérséklet az Orionon belül, vagyis, ha lettek volna emberek a fedélzetén, épségben landoltak volna. Az űrügynökség tehát kitart amellett, hogy űrhajósai nincsenek veszélyben, zökkenőmentes hazatérést várnak.

Jared Isaacman NASA-igazgató mindemellett elismerte, hogy hosszú távon nem működhetnek ilyen hozzáállással, a hőpajzsnak a jövőben tökéletesnek kell lennie.

Muszáj működnie a pajzsnak, egészen addig ezen fogok rágódni, amíg ott nincsenek a vízben

– fogalmazott a The Free Pressnek adott nyilatkozatában.

Az Artemis–2 űrhajósai magyar idő szerint április 11-én, hajnali 2:00 óra körül landolhatnak a Csendes-óceánban, az Egyesült Államok nyugati partjainál.

