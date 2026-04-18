Készüljön, ha az MBH-nál bankol: órákig nem lehet majd pénzt felvenni

Szajki Bálint / 24.hu
Az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. fúziójával létrejött az MBH bank (Magyar Bankholding Zrt.) épülete.
2026. 04. 18. 08:36
Tervezett karbantartás miatt 2026.04.18-án 22:00 és 2026.04.19-én 06:00 között pár perces megszakadások fordulhatnak elő az MBH Bank App működésében a 101-es bankazonosítóval kezdődő fizetési és pénzforgalmi számlák esetében – közölte a pénzintézet.

Ezekben az időszakokban az alkalmazásba való bejelentkezés hibára futhat. Ilyenkor pár perc elmúltával érdemes újra megpróbálni a belépést, vagy az MBH Netbankban ügyet intézni.

Április 24 és 26 között több rövidebb és hosszabb leállás is várható. 

Ezek az alábbiak:

  • 2026.04.24. 21:30 és 2026.04.25. 01:25 között, valamint 2026.04.26. 16:30-20:25 között az MBH Netbank (korábban BB) és a 101-es bankazonosítóval kezdődő számlák esetében az MBH Bank App nem lesz elérhető. Rövid kiesések lehetnek az internetes vásárlások jóváhagyásához szükséges megerősítő SMS kód (3DS) kiküldésében, a tranzakciós SMS kiküldése pedig szünetel.
  • 2026.04.24. 20:45 és 2026.04.25. 00:40 között, valamint 2026.04.26. 15:00-18:55 között az MBH Netbank (korábban BB) rendszerben az értékpapír funkciók részlegesen nem lesznek elérhetőek.
  • 2026.04.24. 22:00 és 2026.04.25. 02:00 között az MBH Bank ATM-eknél időszakosan nem lesz lehetőség készpénzbefizetésre és -felvételre, valamint a bankkártyás szolgáltatásokban időszakos fennakadások fordulhatnak elő. A bank azt kéri, a bankkártyahasználatot lehetőség szerint ezen időszakokon kívülre tervezzék.
Kapcsolódó
otp bank, otp, leállás, fejlesztés, bank, pénzintézet, tájékoztatás, április
Leállás az OTP-nél: másfél óráig nem lehet majd fizetni és készpénzt felvenni sem
A leállásra fejlesztési okokból kerül sor április végén.

Megkérdeztük Gönczi Gábort, távozik-e a TV2-től
A nap legfontosabb hírei – 2026. április 17.
Csányi: Meglepődve hallgatom azokat, akik egyetértenek a vagyonadóval
Karácsony: A látványom annyira felzaklatta egy idősebb honfitársunkat, hogy babakocsival dühösen áthajtott a lábamon
„Csontvázak? Egész csontkamrák hullanak majd ki a szekrényből” – mire számíthatunk a kormányzati átadás-átvételnél?
