Életveszélyes lehet ez a powerbank: egy idős nő már meghalt

Az iPhone-kiegészítőket gyártó Casely ismét visszahívta hibás Power Pod vezeték nélküli külső akkumulátorát, miután az egyik érintett készülék egy 75 éves nő halálát okozta, egy másik pedig felrobbant egy repülőgépen, írja a Macrumors.

A Casely először 2025 áprilisában indította el a visszahívást. Akkor a vállalat azt állította, hogy a külső akkumulátorok túlmelegedhetnek és kigyulladhatnak, ami tűz- és égési veszélyt jelent a fogyasztókra nézve. Összesen 51 ember jelentett olyan esetet, amikor az akkumulátor túlmelegedett, kitágult vagy kigyulladt, és hat kisebb égési sérülés történt. Azóta további 28 bejelentés érkezett, köztük két súlyos incidens.

2024 augusztusában egy New Jersey-i nő egy Casely külső akkumulátorral az ölében töltötte a telefonját, ami kigyulladt és felrobbant. A nő másod- és harmadfokú égési sérüléseket szenvedett, majd később belehalt sérülésekbe.

2026 februárjában egy 47 éves nő egy repülőgépen a hordozható töltővel töltötte a mobiltelefonját, amikor az kigyulladt és felrobbant, elsőfokú égési sérüléseket okozva. A légitársaságok az ehhez hasonló incidensek miatt szigorúbb korlátozásokat vezettek be a hordozható töltőkre vonatkozóan. A Casely 429 200 darab külső akkumulátort adott el, amelyek közül az E33A modellszámmal ellátott példányok hibásak, amiket 2022 márciusa és 2024 szeptembere között lehetett megvásárolni.

A gyártó azt tanácsolja, hogy akinek ilyen töltője van, azonnal hagyjon fel a használatával. A cég ingyenes cserét is biztosít, de ha mielőbb meg akar tőle szabadulni, adja le egy elektronikai hulladékgyűjtő telepen.