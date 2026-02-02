Mit jelentenek a különböző színű USB-csatlakozók?

Az USB-csatlakozókat mindenki jól ismeri, az azonban már kevésbé köztudott, hogy a különböző színű portok milyen jelentéssel bírnak. Pedig bizonos esetekben nem mindegy, melyikbe dugjuk be eszközeinket. Mutatjuk, mire érdemes figyelni.

Miért különböző színűek az USB-portok?

Amint a Corsair ismertetőjéből kiderül, a csatlakozók színei jellemzően különböző USB-szabványokat jeleznek, az évek múlásával ugyanis ez a technológia is változott, fejlődött. A fehér szín például az USB 1.0 és 1.1 szabványokat jelöli, amelyeket a ’90-es években fejlesztettek ki, és mintegy 12 megabit per secundum adatátviteli sebességre voltak képesek.

Ez a szabvány mára elavult, nem nagyon találkozhatunk vele, helyette a feketével vagy szürkével jelült USB 2.0-ás szabvány terjedt el, amelyet már 480 megabit per secundumos adatátviteli sebesség jellemez. Ezeket a csatlakozókat mind a mai napig használjuk billentyűzetek, egerek és számos egyéb eszköz csatlakoztatásához, ám már léteznek ennél fejlettebb szabványok is.

Az USB 3.0-át például gyakran kék színnel jelölik, ez a szabvány már akár 5 gigabit per secundumos adatátviteli sebességet is elérhet. A jelenleg létező legyorsabb, USB 3.1 és 3.2-es szabványok ennek kettő-négyszeresére is képesek lehetnek, vagyis 10-20 gigabit per secundummal is száguldhat keresztül rajtuk az adat. Az ilyen csatlakozókat pirossal jelölik, ám egyelőre nem igazán elterjedtek, csak csúcskategóriás eszközön tűnnek fel esetenként.

Fontos azonban megjegyezni, hogy ezeket a portokat nem minden esetben jelölik színekkel, bizonyos laptopokon, számítógépeken a 3.0-ás csatlakozók is feketék, csak éppen egy SS (SuperSpeed) jel látható mellettük.

Az USB 2.0-ás és 3.0-ás csatlakozókat bizonyos esetekben sárga, illetve narancssárga színek is jelölhetik. Ez azt jelenti, hogy az adott port akkor is képes áramot továbbítani, ha az eszköz nincs bekapcsolva. Vagyis rajtuk keresztül úgy is tudjuk tölteni például telefonunkat, ha a laptop vagy számítógép közben kikapcsolt állapotban van.

Melyik USB-csatlakozót érdemes használni?

Mivel a különböző USB-szabványok más és más adatátviteli sebességgel rendelkeznek, korántsem mindegy, hogy melyiket mire használjuk. A jól ismert USB 2.0 például tökéletesen megfelel egerek, billentyűzetek, nyomtatók, kontrollerek és webkamerák csatlakoztatásához, nagy méretű fájlok tovabbítására viszont nem a legjobb választás.

Az USB 3.0 több mint tízszer nagyobb sebességgel képes adatot továbbítani, így ha valamilyen külső tárhelyre (pendrive, SSD, memóriakártya) szeretnénk fájlokat másolni számítógépünkre, mindenképpen érdemes ezt a csatlakozót választani, rengeteg időt spórolhatunk meg vele.