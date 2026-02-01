BelugaST 5: utoljára emelkedett a magasba a bizarr külsejű repülőgép

Január 29-én utoljára indult útra a jellegzetes külsejű Airbus BelugaST típus 5-ös számú példánya – írja az IFLScience. A gép a franciaországi Bordeaux-ból repült a walesi Broughtonban.

Az Airbus BelugaST egy speciális teherszállító, amelyet repülőgép-alkatrészek szállítására használnak. Az Airbus összesen öt példányt épített, a repülők főként a cég brit gyárából szállítottak alkatrészeket az Európa különböző pontjain található létesítményekbe. A BelugaST 5 a flotta első visszavonuló tagja.

Didier Puxeddu pilóta szerint a gép irányítása mindig is kiváltság volt. „Amikor megkezdtük a végső leszállást, mindannyian nagyon is tudatában voltunk a mögöttünk álló történelemnek” – mondta.

Tényleg úgy néz ki, mint egy beluga

A BelugaST nagy, buborék alakú raktérrel bír, amely egy beluga homlokára emlékeztet. A repülő eredetileg A300-600ST néven futott, de a fehér bálnákra való hasonlósága miatt az Airbus később hivatalossá tette a Beluga nevet.

A gép orra felnyitható, ami megkönnyíti a rakomány befogadását, teherbírása 40 tonna.

A flotta az 1990-es években kezdte meg működését, azóta mintegy 1700 repülőszárnyat szállítottak le segítségével.

A gépek több mint 13 ezer utat tettek meg, még a NASA számára is vittek műholdakat a floridai Kennedy Űrközpontba. Egy speciális küldetés keretében egy BelugaST szállította Eugène Delacroix világhírű, 3,62 méter széles, A Szabadság vezeti a népet című festményét Párizsból Tokióba.

Több rekordot is megdöntött a BelugaST

1997-ben az egyik repülő egy kereskedelmi hajó hatalmas vegyi tartályának célba juttatásával világrekordot állított fel a légi úton szállított legnehezebb rakomány kategóriában. Később, 2003-ban megdöntötte a leghosszabb charterjárat rekordját is, amikor megállókkal együtt több mint 25 órás repüléssel kézbesített Franciaországból Ausztráliába három helikoptert.

A flotta első tagja több mint 30 év után vonult nyugdíjba, a többi repülőt előreláthatóan 2027-ben fogják kivonni a forgalomból, hogy helyüket teljesen átvegyék a BelugaXL gépek. A BelugaST 5 az Egyesült Királyságban marad, ahol oktatási intézménnyé alakítják majd.