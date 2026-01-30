Rájöttek, mihez lehet kezdeni az évi több ezer milliárd cigarettacsikkel

A cigaretta nem csak az egészségre gyakorol negatív hatást, a csikkek ugyanis komoly környezeti problémát is jelentenek. A kínai Henan Egyetem kutatóinak azonban sikerült ezt a hulladékot nagy teljesítményű alkatrészekké alakítani a fenntartható energiatároláshoz – írja az Interesting Engineering.

A cigarettacsikek óriási problémát jelentenek, ugyanis globálisan évente mintegy öt-tízezermilliárd egységnyi, ilyen típusú hulladék keletkezik a cigaretták után. A főként cellulóz-acetátból – egyfajta műanyagból – álló anyag évekbe telik, mire lebomlik és eközben a nehézfémek a talajba szivárognak. Azonban pontosan ez a polimer szerkezet teszi aranybányává a mérnökök számára.

Feldolgozás során ugyanis, mint kiderült, a veszélyes hulladék porózus szénné alakul, amelyek tökéletes felületet biztosítanak az energiatároláshoz.

Leicsang Csao, a kutatás vezetője és csapata egy hidrotermikus karbonizációnak nevezett eljárást alkalmazott a mérgező hulladék high-tech energiakomponensekké alakítására. A hulladékot kémiai maratószerrel, 700 fokra hevítve a tudósok szétpattogtatták a sűrű széngömböket. Ez az eljárás pedig egy mikroszkopikus, 3D-s méhsejtszerkezetet eredményezett, hatalmas felülettel.

Az ennek eredményeként létrehozott alkatrészek rendkívül strapabírónak bizonyultak: még 10 ezer töltés után is megőrizték eredeti kapacitásuk több mint 95 százalékát. Ez sokkal jobb eredmény, mint amit a mai okostelefon-akkumulátorok fel tudnak mutatni: ezek ugyanis legjobb esetben is csupán néhány ezer töltési ciklust, vagyis csak pár évet bírnak.

Az Energy & Environment Nexus szaklapban közzétett kutatás azt bizonyítja, hogy a cigarettacsikkek, amelyek sokáig csak mérgező környezeti tehernek tűntek, a jövőben akár értékes erőforrásként is felhasználhatók lehetnek.