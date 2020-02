Láthatatlanul mérgeznek a cigarettacsikkek

A WHO adatai alapján világszerte mintegy 1,3 milliárd dohányzó él, a káros szokás rengeteg megbetegedésért és halálesetért tehető felelőssé. Évente megközelítőleg 5 billió cigarettát szívnak el, komoly problémát jelent ugyanakkor, hogy a csikkeket sok esetben egyszerűen eldobják, ami nagyban hozzájárul a környezetszennyezéshez. Egy friss tanulmány most a csikkek újabb veszélyére mutatott rá – számol be a ScienceAlert.

Dustin Poppendieck, az Egyesült Államok Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézetének munkatársa csapatával 2100 csikket vizsgált, az elnyomott cigarettákat konténerekbe helyezték. A szakértők a tárolókban nyolc cigarettafüstben található anyag arányát mérték fel, a vegyületek közül négyet tartanak károsnak. A kutatók többek közt a nikotin és a triacetin koncentrációját is elemezték.

Az eredmények alapján a csikkek az eloltásukat követő 24 órában rengeteg nikotint bocsátanak ki.

Ebben az időszakban egy csikk egy égő cigaretta nikotin-emissziójának 14 százalékát produkálja, de még napokkal később is mérhető a kibocsátása. A csapat azt is felfedezte, hogy a magasabb hőmérsékleten jelentősebb a csikkek emissziója.

A kísérletben egyetlen márka termékeit vizsgálták, Poppendieckék szerint később érdemes lesz más gyártók cigarettáit is tanulmányozni. Az eddigi adatok mindenesetre azt sugallják, hogy a csikkek eloltásuk után is károsíthatják az egészséget, a veszély pedig különösen jelentős lehet zárt térben, például egy autóban hagyott csikkek esetén.