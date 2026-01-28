Végítélet órája: sosem voltunk még ilyen közel a pusztuláshoz

1947 óta folyamatosan ketyeg a végítélet órája, amely azt jelzi, milyen messze van az emberiség a pusztulástól. Legutóbb tavaly, 2025 év elején mozdították előre a nagymutató, amikor 89 másodperccel voltunk éjfél előtt. Most azonban ismét előremozdították az órát, és már csak 85 másodpercre vagyunk a pusztulástól – írja a CNN.

A Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) kutatói minden évben a világban zajló események alapján döntik el, hova fognak esni az óra mutatói. A koncepció egyértelmű: minél közelebb vagyunk az éjfélhez, annál közelebb van a végítélet eljövetele, mely során megszűnik létezni az emberiség. Az óra eredetileg, 1947-ben még hét perccel éjfél előtt állt, a nagymutatót az azóta eltelt időben nyolcszor állították vissza és 17-szer előre.

A katasztrofális kockázatok nőnek, az együttműködés hanyatlik, és fogy az idő. A változás szükséges és lehetséges is, de a globális közösségnek gyors cselekvést kell követelnie vezetőitől

– jelentette ki a szervezet elnök-vezérigazgatója.

Miért állították előre?

Alexandra Bell, a Bulletin elnök-vezérigazgatója szerint a világvége órája egy eszköz annak közvetítésére, hogy milyen közel állunk ahhoz, hogy a saját fejlesztésű technológiáinkkal elpusztítsuk a világot. Mint mondta, a nukleáris fegyverekből, a klímaváltozásból és a diszruptív technológiákból eredő kockázatok mind egyre nőnek, tehát minden másodperc számít, és fogy az időnk.

Ez egy kemény igazság, de ez a mi valóságunk.

Fenyegető fejleményként említették a nacionalista autokráciák térnyerését is. Mint írják, ahelyett, hogy léptek volna ennek elhárítása érdekében, Oroszország, Kína, az Egyesült Államok és más nagy országok egyre agresszívabbá, ellenségesebbé váltak, ráadásul sok vezető önelégültté és közömbössé vált. Álláspontjuk szerint ugyanakkor a helyzet még stabilizálható. Példaként említették, hogy „az Egyesült Államok és Oroszország újraindíthatja a párbeszédet nukleáris arzenáljuk korlátozásáról”.