Régi iPhone-ja van? Az Apple most lehet, feltámasztotta

Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images
Egy iPhone 6 mobil hátlapja.
admin Lányi Örs
2026. 01. 27. 07:57
Az iOS 26.2.1 mellett az Apple kiadta az iOS 12 szoftver frissített verzióját azokra az eszközökre, amelyeken még mindig fut az ősi operációs rendszer, nyolc évvel a szoftver első megjelenése után, írja a Macrumors.Az iOS 12.5.8 az iPhone 5s és az iPhone 6 készülékeken érhető el, ami azt jelenti, hogy az Apple a megjelenést követően 13, illetve 12 évben is támogatja még ezeket az eszközöket. Az iPhone 5s 2013 szeptemberében, míg az iPhone 6 2014 szeptemberében jelent meg.Az Apple frissítéshez tartozó kiadási megjegyzései szerint az iOS 12.5.8 kiterjeszti az olyan funkciókhoz szükséges tanúsítványt, mint az iMessage vagy a FaceTime, így ezek 2027 januárja után is működni fognak.

Volt már ilyen?

Ezt megelőzően az iPhone 5s és iPhone 6 utoljára 2023 januárjában kapott szoftverfrissítést, amikor az Apple fontos biztonsági javításokat adott ki. Nem csak ezek a mobilok kaptak fontos frissítéseket: az iPhone 6s például 11 ​​évvel ezelőtt jelent meg, de 2025 szeptemberében kapott egy biztonsági frissítést az iOS 15.8.5 megjelenésével. Ez a készülék most szintén megkapta az iOS 15.8.6 frissítést. Az Apple emellett kiadta az iOS 18 és az iOS 16 új verzióit is.

