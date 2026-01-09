Valamit nagyon elrontott az Apple: kevesen állnak át az iOS 26-ra

Nagyon lassan terjed el a felhasználók körében az Apple iOS 26-os frissítése – írja a Statcounter adatai nyomán a Cult of Mac.

A januári statisztikák szerint az Apple látványos, de nem túl népszerű változásokat hozó frissítése mindössze az aktív iPhone-ok 15-16 százalékán fut világszerte. Az iOS 26.1 a mobilok körülbelül 10,6 százalékán fut, míg az iOS 26.2 mindössze 4,6 százalékon áll. Az első változat, az iOS 26.0 csupán az iPhone-ok 1,1 százalékán található meg.

A Statcounter adatai szerint a mobilok több mint 60 százalékán még mindig az előző rendszerváltozat, az iOS 18 fut.

A fenti számok különösen érdekesek, ha megnézzük, mi volt a helyzet a korábbi generációknál. 2025 januárjában az iOS 18 különböző változatai az iPhone-ok 63 százalékán futottak, míg egy évvel korábban, az iOS 17 esetében 54 százalék volt ez a szám, az iOS 16-nál pedig 60 százalék.