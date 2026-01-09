applefrissítésios 26iphone
Tech

Valamit nagyon elrontott az Apple: kevesen állnak át az iOS 26-ra

apple, iphone 17 pro max, okostelefon, ios 26, liquid glass
Mohos Márton / 24.hu
admin Lányi Örs
2026. 01. 09. 13:50
apple, iphone 17 pro max, okostelefon, ios 26, liquid glass
Mohos Márton / 24.hu

Nagyon lassan terjed el a felhasználók körében az Apple iOS 26-os frissítése – írja a Statcounter adatai nyomán a Cult of Mac.

A januári statisztikák szerint az Apple látványos, de nem túl népszerű változásokat hozó frissítése mindössze az aktív iPhone-ok 15-16 százalékán fut világszerte. Az iOS 26.1 a mobilok körülbelül 10,6 százalékán fut, míg az iOS 26.2 mindössze 4,6 százalékon áll. Az első változat, az iOS 26.0 csupán az iPhone-ok 1,1 százalékán található meg.

A Statcounter adatai szerint a mobilok több mint 60 százalékán még mindig az előző rendszerváltozat, az iOS 18 fut.

A fenti számok különösen érdekesek, ha megnézzük, mi volt a helyzet a korábbi generációknál. 2025 januárjában az iOS 18 különböző változatai az iPhone-ok 63 százalékán futottak, míg egy évvel korábban, az iOS 17 esetében 54 százalék volt ez a szám, az iOS 16-nál pedig 60 százalék.

Kapcsolódó
Teljesen átalakulnak az Apple eszközei: érkezik az iOS 26 és sok minden más
Mutatjuk, milyen újdonságokat hoz az új frissítés és melyik eszközökön lesz elérhető.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Mínusz 34.1 fok Baján, mínusz 30 Tatabányán – messze vagyunk még a legnagyobb januári hidegrekordoktól
Három kisgyereket mentettek ki a rendőrök egy lakhatatlan épületből Kőbányán – videó
Hamarosan végleg értéktelenné válik a régi 1000 forintos bankjegy
Átalakult Fidesz-kommunikáció: a csapból is Orbán folyik
Elmegyógyintézetbe vitték a villanyszerelőt, aki több tucat késszúrással végzett M. Dolli fitneszmodellel egy szexuális aktus után
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik