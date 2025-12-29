Meghalt a férfi, akinek egy apró, de nagyon hasznos nyilat köszönhetünk

Meghalt James Moylan, a mérnök, aki megalkotta azt a nyilat, ami megmutatja minden sofőr számára, hogy melyik oldalon van az üzemanyagtartály a járművében – írja a The Verge. A férfi 80 éves volt, 2025. december 11-én hunyt el.

Moylan 34 évet töltött a Ford kötelékében, és 1986 áprilisában ő találta ki a „Moylan-nyilat”. Ez az apró jelzés segít elkerülni, hogy rossz oldalról álljunk be a benzinkúthoz. Bár egy ilyen ötlet annyira egyértelműnek tűnik, hogy azt hihetnénk a kezdetektől ott volt a gépjárművökön, de valójában 1989-ben debütált az első két olyan autó (Ford Escort és a Mercury Tracer), amelyek rendelkeztek ezzel az „extrával”.