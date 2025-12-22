Ez az év végi döntés top fizetést kínáló jövőt hozhat – most kell lépni

Most bárki ingyenesen megtanulhatja az IT alapjait – és még egy karrierváltó képzést is nyerhet

Azok számára, akik még csak ismerkednek az informatika világával, az egyik legnagyobb hazai IT képzési cégcsoporthoz tartozó PROGmasters 2026. január 5. és 9. között ingyenes, online IT Campet szervez. A hétfőtől péntekig, 18:00 és 21:00 óra között zajló program során a résztvevők a nulláról indulva sajátíthatják el az IT, a programozás és a szoftvertesztelés alapjait. Ráadásul aki komolyan veszi a tanulást és sikeresen teljesíti az IT Campet, az egy új karriert is nyerhet: az IT Camp lezárását követő sorsolás nyertese ingyenesen részt vehet a PROGmasters 8 hónapos full-stack programozó, vagy 5 hónapos tesztelő képzésén!

Két népszerű irány az IT-ban: tesztelés és programozás – az elhelyezkedésben is segítenek

Az IT világa számos lehetőséget kínál, de még mindig a szoftvertesztelés és a programozás nyújtja az egyik legígéretesebb perspektívát a szakmában.

A szoftvertesztelők feladata, hogy ellenőrizzék a fejlesztők által készített alkalmazások és rendszerek működését, és megbizonyosodjanak arról, hogy azok megbízhatóak, biztonságosak, valamint megfelelnek a szakmai szabványoknak. Szerepük különösen fontos, hiszen például egy orvosi szoftvert vagy egy autó vezetéstámogató rendszerének programját is ők ellenőrzik. A tesztelés precizitást, analitikus gondolkodást és a részletekre való odafigyelést igényel – olyan készségeket, amelyek számos más szakmához is szükségesek. Jó példa erre a PROGmasters 2in1 tesztelő képzésének egyik korábbi résztvevője, Ferik Nagy Krisztina is, aki az idegenforgalomból váltott az IT-ra.

Akik még inkább alkotó tevékenységre vágynak és szívesen készítenének például applikációkat, weboldalakat, azok számára a PROGmasters háromféle programozó képzést kínál: az 5 hónapos Junior Java programozó és a Junior Frontend fejlesztő képzések résztvevői saját időbeosztásuk és tempójuk szerint haladnak, napi 2×1 óra mentori konzultációs lehetőséggel. A full-stack fejlesztő képzésen pedig 8 hónap alatt lehet elsajátítani a felületek és a háttér-alkalmazások programozását, élő, mentor által vezetett órákon. Utóbbi képzés résztvevői számára ráadásul állásgarancia lehetőséget is kínál a PROGmasters.

A képzés sikerét jól példázza Zeke Zina története, aki korábban több multinacionális vállalatnál és a szociális szférában dolgozott, majd a full-stack képzés elvégzése után a Liferay-nél helyezkedett el.

Most érdemes belevágni: akár 30% kedvezmény jár a januári képzésekre

Az IT-tudásba való befektetés hosszú távon mindenképpen megtérül, legyen szó karrierváltásról vagy kompetenciabővítésről. Érdemes mielőbb lépni, ugyanis a PROGmasters most akár 30% kedvezményt is kínál azoknak, akik december 31-ig jelentkeznek a januárban induló full-stack fejlesztő vagy tesztelő képzésekre.