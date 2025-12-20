Először jutott el egy kerekesszékes az űrbe

Michaela Benthaus személyében eljutott az első kerekesszékes ember a világűrbe. A 33 éves német űrkutatási és mechatronikai mérnök az Európai Űrügynökség (ESA) támogatásával a Blue Origin New Shepard űrkapszulájában szombat reggel elérte a százkilométeres magasságot, átlépve ezzel a világűr határát képző Kármán-vonalat – írja a CNN.

Benthaus az NS-37 névre keresztelt misszióval szombat reggel indult a cég texasi kilövőállomásáról. Ez a Blue Origin tizenhatodik szuborbitális űrturisztikai útja, amelyet Jeff Bezos cége azzal a céllal működtet, hogy bővítse az űrbe jutás lehetőségét azok számára is, akik nem felelnek meg a tipikus űrhajós profilnak.

Mindig is az űrbe akartam menni, de soha nem gondoltam, hogy ez valóban lehetséges lenne. Talán az űr azoknak még elérhető lehet, akiknek amputált a lábuk, de még egy kicsit tudnak járni. Lehet, hogy a gerincsérülés ehhez már túl súlyos fogyatékosság

– nyilatkozta Benthaus közvetlenül az utazás előtt.

Benthausnak 2018-ban egy biciklibalesetben sérült meg a gerincvelője. A CNN-nek elmondta, hogy ettől kezdve nőtt az űrkutatás iránti lelkesedése, mivel szenvedélyét a mérnöki és kutatási kihívásokra összpontosította, amelyekkel testi korlátai ellenére is megbirkózhatott.

A repülés tíz percig tartott, ezalatt a hangsebesség háromszorosával lőtték fel őt és öt társát a Kármán-vonalig. Odafent rövid ideig átélhették a súlytalanság állapotát, ehhez a német nő egy különleges pántot viselt a lábán, hogy könnyebben megtapasztalhassa az élményt.

Nagyon tetszett a kilátás és a mikrogravitációs fázis, de az emelkedés is. (…) Őszintén szólva nem számítottam rá, hogy ilyen intenzív lesz. Intenzívebb volt, mint gondoltam. A mozdulatok lassabbak, de erőteljesebbek

– foglalta össze az űrkapszulából kiszállva az utazást.