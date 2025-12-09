Vizsgálatot indított az Európai Bizottság a Google ellen

Versenyjogi vizsgálatot indított az Európai Bizottság (EB) a Google ellen, azzal a céllal, hogy kiderítsék: a keresőóriás az uniós versenyszabályoknak megfelelően használja-e a platformjaira feltöltött tartalmakat a mesterséges intelligenciája képzéséhez. A hwsw szerint a vizsgálat során a szerv elsődlegesen azt próbálja meg kideríteni, hogy a vállalat torzítja-e a versenyt azáltal, hogy tisztességtelen feltételeket szab a tartalmakat feltöltő kiadóknak és készítőknek, és lényegében kiváltságos hozzáférést biztosít saját magának a képzéshez felhasználható tartalmakhoz.

A hivatalos közlemény alapján fennáll annak lehetősége, hogy a Google-keresőbe épített MI-alapú funkciók, mint az AI Overviews és az AI Mode alapját adó modellek képzéséhez felhasznált adatokért a kiadók és készítők nem kapnak elegendő kompenzációt.

A Bizottság megvizsgálja, hogy az AI Overviews és az AI Mode milyen mértékben támaszkodnak kiadók tartalmaira. Az EU trösztellenes főbiztosa, Teresa Ribert szerint a Google visszaélhet a keresőmotor-piaci erőfölényével, és tisztességtelen kereskedelmi feltételeket kényszeríthet a kiadókra azáltal, hogy online tartalmaikat saját MI-szolgáltatásaihoz, például az összefoglalókhoz használja fel.

Azt is tüzetesebben meg fogják nézni, hogy a cég generatív MI-modelljeinek képzéséhez a YouTube-ra feltöltött videók felhasználásáért kapnak-e megfelelő kompenzációt az alkotók vagy van-e egyáltalán lehetőségük a felhasználás megtagadására. Az EU legutóbb szeptemberben hozott döntést a Google egyik vizsgálata kapcsán, melynek eredményeként 2,95 milliárd eurós büntetést szabtak ki a Google online hirdetési piacon kialakított erőfölénye miatt. Az elmúlt tíz évben összesen 11,16 milliárd euróra bírságolta az EU a Google-t, kizárólag a nagy trösztellenes eljárások részeként.

