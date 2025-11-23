Elképesztő összeget fizettek a Titanic egyik utasának órájáért

Rekordáron, 1,78 millió fontért, vagyis mintegy 776 millió forintért kelt el egy arany zsebóra, amelyet a Titanic egyik leggazdagabb utasának holttesténél találtak – írja a BBC. A zsebóra érdekessége, hogy 02:20-kor állt meg, pont abban a pillanatban, amikor a Titanic eltűnt a hullámok alatt.

Isidor Straus és felesége, Ida a több mint 1500 halálos áldozat között voltak, amikor a Southamptonból New Yorkba tartó hajó 1912. április 14-én jéghegynek ütközve elsüllyedt. Holttestüket a katasztrófa után néhány nappal emelték ki az Atlanti-óceánból, a férfi ruházatában pedig egy 18 karátos arany Jules Jurgensen zsebórát találtak. A férfi Bajorországban született amerikai üzletember, politikus és a New York-i Macy’s áruház társtulajdonosa volt.

A mondák szerint a hajó balesetének éjszakáján felesége nem volt hajlandó beszállni a mentőcsónakba, mivel nem akarta elhagyni a férjét, és azt mondta, inkább meghalna mellette. Ida Straus holttestét soha nem találták meg.

Az órát, amely Mr. és Mrs. Straus családjában maradt, szombaton adták el egy árverésén. Az ereklyéért 1,78 millió fontot fizettek. Az óra Ida 43. születésnapi ajándéka volt férjének 1888-ban, és Straus monogramja van rá vésve. Az eszköz generációkon át öröklődött a családban, mielőtt Kenneth Hollister Straus, Isidor dédunokája, megjavíttatta és helyreállította a szerkezetet.

Nem ez volt az egyetlen, Titanicról származó ereklye, amely elkelt az aukción. Egy levél, amelyet Mrs. Straus írt, 100 ezer fontért (43,6 millió forintért) kelt el az aukción. Egy Titanic utaslistát 104 ezer fontért vásároltak (45,4 millió forintért), egy aranyérmet pedig, amelyet a kimentett túlélők adományoztak az RMS Carpathia legénységének, 86 ezer fontért (37,5 millió forintért) adtak el.