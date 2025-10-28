Lassan töltenek be a fájlok a Google Drive mappákban? A megszokottnál jóval többet kell várni, mire megjelennek az előnézeti képek? Amennyiben hasonlót tapasztalt a közelmúltban, akkor lehetséges, hogy van megoldás a problémára.

Úgy tűnik, hogy a szolgáltatást biztosító Google minden felhasználónál bekapcsolta a saját fejlesztésű Gemini mesterségesintelligencia-alkalmazását, amely hatással lehet arra, hogy a Drive milyen sebességgel tölti be a felhőalapú tárhelyre feltöltött fájlokat. Szerencsére a Gemini „kikapcsolható”, és egyes felhasználók szerint ez tényleg felgyorsítja a Google Drive használatát.

Kikapcsolás böngészőben:

Nyissuk meg a Google Drive webfelületet,

a jobb felső sarokban kattintsunk a fogaskerék ikonra,

válasszuk ki a Settings (Beállítások) opciót,

a bal oldali menüből válasszuk ki a Manage Apps (Alkalmazások kezelése) lehetőség,

a megjelenő listánál a Gemini mellől vegyük ki a pipát.

Kikapcsolás Androidon:

Nyissuk meg a Google Drive alkalmazást,

a bal felső sarokban válasszuk ki a hamburger (három vízszintes vonal) menüt,

ezen belül válasszuk ki a Settings (Beállítások) opciót,

legalulra görgetve válasszuk ki A Google Workspace okos funkciói lehetőséget,

a felső lehetőség (Okos funkciók a Google Workspace-ben) mellől vegyük ki a pipát.

Ennél a megoldásnál ugyanakkor nemcsak a Geminit kapcsoljuk ki, de más (hasznosabb) funkciókat is, mint a Gmail és a Naptár összekötése, így ha ezeket nem kívánjuk elveszíteni, akkor érdemes a böngészőben végigvinni a folyamatot.