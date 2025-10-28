Lassan töltenek be a fájlok a Google Drive mappákban? A megszokottnál jóval többet kell várni, mire megjelennek az előnézeti képek? Amennyiben hasonlót tapasztalt a közelmúltban, akkor lehetséges, hogy van megoldás a problémára.
Úgy tűnik, hogy a szolgáltatást biztosító Google minden felhasználónál bekapcsolta a saját fejlesztésű Gemini mesterségesintelligencia-alkalmazását, amely hatással lehet arra, hogy a Drive milyen sebességgel tölti be a felhőalapú tárhelyre feltöltött fájlokat. Szerencsére a Gemini „kikapcsolható”, és egyes felhasználók szerint ez tényleg felgyorsítja a Google Drive használatát.
Kikapcsolás böngészőben:
- Nyissuk meg a Google Drive webfelületet,
- a jobb felső sarokban kattintsunk a fogaskerék ikonra,
- válasszuk ki a Settings (Beállítások) opciót,
- a bal oldali menüből válasszuk ki a Manage Apps (Alkalmazások kezelése) lehetőség,
- a megjelenő listánál a Gemini mellől vegyük ki a pipát.
Kikapcsolás Androidon:
- Nyissuk meg a Google Drive alkalmazást,
- a bal felső sarokban válasszuk ki a hamburger (három vízszintes vonal) menüt,
- ezen belül válasszuk ki a Settings (Beállítások) opciót,
- legalulra görgetve válasszuk ki A Google Workspace okos funkciói lehetőséget,
- a felső lehetőség (Okos funkciók a Google Workspace-ben) mellől vegyük ki a pipát.
Ennél a megoldásnál ugyanakkor nemcsak a Geminit kapcsoljuk ki, de más (hasznosabb) funkciókat is, mint a Gmail és a Naptár összekötése, így ha ezeket nem kívánjuk elveszíteni, akkor érdemes a böngészőben végigvinni a folyamatot.