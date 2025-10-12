Elítélt álhírgyárosokat enged vissza a YouTube

Az Egyesült Államokban a republikánus törvényhozók egy ideje már vizsgálták, hogy a Biden-kormányzat gyakorolt-e nyomást a technológiai vállalatokra bizonyos típusú (például a járvánnyal és a 2020-as választásokkal kapcsolatos) tartalmak eltávolítása céljából. A YouTube ennek hatására a napokban bejelentette: lehetőséget kínálnak a korábban kitiltott felhasználóknak arra, hogy új fiókot hozzanak létre, ezzel párhuzamosan pedig ismét publikálhatják azokat a videókat, amelyek miatt korábban kitiltották őket – írja a CNN.

A YouTube szerint az elmúlt néhány évben eltörölte azokat a szabályozásokat, amelyek értelmében tilos volt félretájékoztatásokat közölni a Covid-19-cel és a 2020-as amerikai választások eredményével kapcsolatban. Így akik ilyen videókat gyártottak, azoknak most megbocsát a platform, és lehetőséget ad a visszatérésre.

Tudjuk, hogy sok elbocsátott alkotó megérdemel egy második esélyt. Nagyra értékeljük a türelmeteket, miközben felgyorsítjuk a folyamatot, gondosan elbíráljuk a kérelmeket, és tanulunk menet közben

– írta közleményében a YouTube.

A platform szerint azok, akik most lehetőséget kapnak a visszatérésre, azoknak egy „új fiók igénylése” lehetőségét kell látniuk, amikor bejelentkezik a régi oldalukra. Miután erre kattintottak, az engedélyezés során megnézik, hogy az elkövetett szabálysértés mennyire volt súlyos és folyamatos, illetve, hogy a felfüggesztés ideje alatt az illető próbált-e új fiókot létrehozni. A felhasználóknak csak egy évvel az eredeti csatornájuk megszüntetése után lesz lehetőségük új fiókot igényelni. Az egyelőre nem világos, hogy mennyi ideig tart a felülvizsgálat, de a YouTube közölte: a felhasználók e-mailben kapnak értesítést az eredményekről.

A YouTube közleményéből kiderül, hogy még ha a tartalomgyártó kap is egy második esélyt a platformtól, az nem azt jelenti, hogy vissza tudja állítani régi csatornáját. Nem kapja vissza például a követői, így a közösségét újra fel kell építenie. A YouTube oldal egy újabb techcég a sorban, amely meghajol a Trump-kormányzat és a republikánus oldal erőszakos nyomásgyakorlásának. A döntés nem sokkal azután következett be, hogy a Google által tulajdonolt cég bejelentette, kártérítést fizet Donald Trumpnak, miután 2021. január 6-án, a capitoliumi ostrom után letiltották a platformról.