25 milliárd dollárból, a patagóniai sivataban épít óriási adatbázist az OpenAI

A ChatGPT-t létrehozó OpenAI amerikai vállalat szándéklevelet írt alá mesterséges intelligenciát kiszolgáló óriás adatbázis megépítéséről az argentínai Patagóniában. Ezt Javier Milei argentin elnök kormánya közölte pénteken .

A Stargate Argentina nevű terv, amelyet a Sur Energy helyi vállalattal közösen valósítanak meg, 25 milliárd dolláros beruházást jelent – idézi az elnöki hivatal közleményét az MTI. A tervet a Milei által 2024-ben a stratégiai ágazatoknak harminc évre biztosított, jelentős adó- és vámkedvezmények mellett külföldi befektetéseket vonzani kívánó program keretében valósítják meg.

Az adatbázis alkalmas lesz a mesterséges intelligencia következő generációja adatainak befogadására, és a kapacitása elérheti akár az 500 megawattot is az elnöki hivatal szerint.

Sem a beruházás pontos helyét, sem a munkálatok kezdetének időpontján nem közölték.