Itt a Pixel 10 széria: egy fontos területen jelentős fejlődést mutatnak az új Google okostelefonok

A Google a legtöbb nagy gyártóhoz hasonlóan minden évben piacra dob egy csúcskategóriás okostelefon szériát, méghozzá a Pixel márkanév alatt, hazánkban ugyanakkor ezek a készülékek nem olyan elterjedtek és ismertek, mint az Apple vagy éppen a Samsung eszközei, ami főleg arra vezethető vissza, hogy ezek a mobilok hivatalosan éveken keresztül nem kerültek forgalomba itthon. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy nem voltak elérhetők a szolgáltatók kínálatában, a nagyobb elektronikai üzletekben, csak szürkeimportból származó példányokat lehetett kapni, amelyekhez nem járt szervíztámogatás és a garancia érvényesítése is problémát okozott.

Ennek lett vége pontosan egy évvel ezelőtt,

hiszen a Google készülékei visszatértek Magyarországra, és mára elérhetők a Yettel és a Telekom kínálatában, és garanciával, illetve szervíztámogatással kaphatók az Alzánál is. A bemutatót követően mi teszteltük a Pixel 9, illetve a Pixel 9 Pro modelleket, ahogy az olcsóbb Pixel 8a, illetve az idén debütált Pixel 9a mobilokat is.

Útmutató laikusoknak Ahogy a legtöbb mobilos cikkünk, úgy ez a szöveg is tele van olyan információkkal, amelyek a témában jártasak számára egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP68-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, Wi-Fi 6, eSIM kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való. Ebben többek között ezeket is el- és megmagyarázzuk, hogy a következő telefonvásárlásnál minden részletet illetően képben legyen.

Mit kapnak a magyarok?

Az idei Pixel 10 széria bemutatása augusztus 20-ra esett, és az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően most is négy okostelefont jelentett be a Google:

Pixel 10,

Pixel 10 Pro,

Pixel 10 Pro XL,

Pixel 10 Pro Fold.

Az utóbbi a vállalat hajlítható kijelzős telefonja, hasonló mint a nyáron debütált Samsung Galaxy Z Fold7, ugyanakkor ez a készülék most sem lesz elérhető a régiónkban így ezzel a modellel cikkünkben nem is foglalkozunk részletesebben. A mobilok mellett bemutatkozott továbbá a Pixel Watch 4 okosóra (41 és 45 milliméteres méretben), illetve a Pixel Buds 2a, a tavalyinál jelentősen olcsóbb vezeték nélküli füles, ezek ugyanakkor csak október 9-én kerülnek kereskedelmi forgalomba (ilyen árakon).

A Pixel 10, a Pixel 10 Pro és Pixel 10 Pro XL viszont augusztus 28-tól itthon is elérhetők lesznek, az Alza, a Yettel és a Telekom kínálatában.

Pixel 10 okostelefonok

Az augusztus 20-án bemutatott okostelefonok dizánja nem változott jelentősen tavalyhoz képest, tehát maradtak a kellemesen lekerekített sarkok, a teljesen sík kijelző, az alumínium keret, az üveg hátlap és a kapszula alakú hátlapi kamerasziget.

Ami változott, hogy az összes modell esetében javult a kijelző minősége, főleg a fényerőt illetően (3000+ nit), és egy fontos területen jelentős fejlődésről beszélhetünk mindegyik modell esetében. A sima Pixel 10 a korábban megszokott kettő helyett immár három hátlapi kamerával rendelkezik, a fő- és az ultraszéles egység mellé már kapunk egy 48 megapixeles, 5x optikai és 20x digitális nagyításra képes telefotó modult is (f/2,8; 1/2,55 hüvelyk; FOV 22˚) – ezzel a Pixel rajongók régi vágya teljesült.

Bár a Pro modelleknél nagyjából ugyanazt a kamerás felhozatalt kapjuk, mint a tavalyi Pixel 9 Pro mobilok esetében, de szoftveresen azért itt is megtolta a szekeret a Google, hiszen az ígéretek szerint még 10x zoomnál is optikai minőséget kapunk, nagyott lépett előre a képstabilizálás és a zoomolva készített videók minősége, illetve fotózásnál megjelent a 100x digitális nagyítás, továbbá a 8K videórögzítés lehetősége.

A százszoros nagyítás a Professzionális felbontású zoom nevet kapta, aminél a kamera a Tensor G5-öt és egy teljesen új, generatív képalkotási modellt használ a bonyolult részletek intelligens helyreállítására és finomítására.

Érdemes kiemelni továbbá, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően mindegyik Pixel 10 variánsban a Google saját fejlesztésű Tensor G5 processzora dolgozik az IP68 védelmet biztosító, Corning Gorilla Glass Victus 2 üvegből készült burkolat alatt.

A gyártó állítása szerint ez lapka 34 százalékkal gyorsabb, mint egy átlagos chip (bár azt nem részletezik, mit értenek átlagos alatt), illetve 60 százalékkal jobb teljesítményt nyújt a mesterséges intelligenciát igénylő feladatok teljesítésében. A Tensor 5 emellett egy, a korábbinál jóval fejlettebb képfeldolgozó processzort is tartalmaz, ami azt sejteti, hogy a Pixel 10 telefonokkal a korábbinál is szebb képeket lőhetünk.

Fontos újdonság továbbá, hogy az összes Pixel 10 megkapta a Qi2 szabvány szerinti vezeték nélküli töltést, és az iPhone modellekhez hasonlóan immár mágneses a hátlap, és a telefonok mellé a megjelenéskor lesznek is olyan Pixelsnap kiegészítők (töltők, tokok, állványok), amelyek ennek hála szépen „rácuppannak” a hátsó burkolatra.

Ami a töltési sebességet illeti, ott hatalmas előrelépés nem történt: a Pixel 10 és Pixel 10 Pro esetében vezetéken 30, míg vezeték nélkül 15 wattot kapunk, míg a Pixel 10 Pro XL-nél 45 és 25 watt a két érték.

Az akkumulátorok kapacitás terén kicsit jelentősebb a növekedés, hiszen az alapmodell immár 4970 milliamperórás, érdekes módon a Pro készüléknél ennél kevesebbet, 4870 milliamperórát kapunk, a Pro XL variásnál viszont 5200 milliamperóráról beszélhetünk.

Ami szomorú és 2025-ben azért valahol érthetetlen, hogy a Pixel 10 és a Pixel 10 Pro esetében továbbra is 128 gigabájt háttértárral érkezik a belépő modell, viszont a Pixel 10 Pro XL esetében végre 256 gigabájtról indulunk. A sima Pixel 10 idén is csak 12 gigabájt memóriát kapott, a Pro változatoknál pedig idén is 16 gigabájttal számolhatunk.

A mesterséges intelligencia korát éljük, aminek a telefonos alkalmazásában a Google élen jár, és ennek megfelelően a Pixel 10 mobilokról nem hiányoznak a továbbfejlesztett és új MI-funkciók sem, és a Pro telefonok mellé továbbra is egyéves Google AI Pro-előfizetés jár. A vadonatúj lehetőségek egyike a Kamerasegéd, ami fotózás közben képes értelmezni a látottakat, javaslatokat tesz, és segít megtalálni a legjobb látószöget és megvilágítást. Az Automatikus legjobb felvétel funkció pedig megkeresi és összevonja a hasonló fotókat egyetlen olyan képpé, ahol mindenki a legelőnyösebben néz ki. A megannyi újítás egyike továbbá, hogy ujjal maszatolás helyett immár pusztán parancsokkal szerkeszthetők lesznek a képek, kérhetjük például azt az MI-től, hogy tüntessen el minden mögöttünk sétáló személyt a fotónkról.

Fejlődik továbbá az alkalmazásokon átívelő feladatvégrehajtás, így például a Geminitől kérhetünk tanácsot a közeli, jó értékelésű éttermekkel kapcsolatban, amihez az MI a Google Térkép adatait használja, a kapott eredményeket elküldi a közös chatbe, a foglalás időpontját pedig képes azonnal elmenteni a naptárunkba.

És akkor az árak:

a Pixel 10 hazánkban 384 990 forintnál kezdődik,

a Pixel 10 Pro kezdőára 474 990 forint,

míg a Pixel 10 Pro XL esetében 559 990 forint a belépő.

Hogy mennyibe kerülnek az alap háttértárnál nagyobb (256 és 512 gigabájt, illetve 1 terabájt) kapacitással rendelkező modellek, arról itt írtunk részletesen. Érdemes megjegyezni továbbá, hogy a készülékek Android 16-tal kerülnek forgalomba, és szokás szerint 7 év szoftveres támogatást kapnak, így elérhető lesz rájuk az Android 23 is, és 2032-ig érkeznek a biztonsági frissítések, illetve a Pixel Drop néven ismert új funkciók.

Specifikációk

Pixel 10 okostelefon

Kijelző: 6,3 hüvelykes Actua OLED, 1080 x 2424 pixel, 60-120 Hz, 442 PPI, 3000 nit, Corning Gorilla Glass Victus 2

6,3 hüvelykes Actua OLED, 1080 x 2424 pixel, 60-120 Hz, 442 PPI, 3000 nit, Corning Gorilla Glass Victus 2 Processzor: Tensor G5 + Titan M2 biztonsági chip

Tensor G5 + Titan M2 biztonsági chip Memória: 12 GB

12 GB Háttértár: 128 / 256 GB

128 / 256 GB Hátlapi kamerák: 48 MP széles látószög (Quad PD; 1/2 hüvelyk; f/1,7; FOV 82˚; OIS); 13 MP ultraszéles látószög (Quad PD; 1/3,1 hüvelyk; f/2,2; FOV 120˚); 10,8 MP telefotó (Dual PD; 1/3,2 hüvelyk; f/3,1; FOV 23˚; 5x optikai zoom; OIS) + Multi-zone LDAF

48 MP széles látószög (Quad PD; 1/2 hüvelyk; f/1,7; FOV 82˚; OIS); 13 MP ultraszéles látószög (Quad PD; 1/3,1 hüvelyk; f/2,2; FOV 120˚); 10,8 MP telefotó (Dual PD; 1/3,2 hüvelyk; f/3,1; FOV 23˚; 5x optikai zoom; OIS) + Multi-zone LDAF Szelfikamera: 10,5 MP ( Dupla PD; f/2,2, FOV 95˚)

10,5 MP ( Dupla PD; f/2,2, FOV 95˚) Akkumulátor: 4970 mAh, 30 wattos vezetékes és 15 wattos vezeték nélküli töltés

4970 mAh, 30 wattos vezetékes és 15 wattos vezeték nélküli töltés Méret: 152,8 x 72 x 8,6 mm

152,8 x 72 x 8,6 mm Súly: 204 gramm

204 gramm Egyéb: Qi2, sztereó hangszóró, USB 3.2, Google VPN, 5G, IP68, NFC, Dual eSIM, Wi-Fi 6E, Dual Band GPS, Bluetooth 6, Google Gemini AI, 4K video @ 24/30/60 fps

Qi2, sztereó hangszóró, USB 3.2, Google VPN, 5G, IP68, NFC, Dual eSIM, Wi-Fi 6E, Dual Band GPS, Bluetooth 6, Google Gemini AI, 4K video @ 24/30/60 fps Operációs rendszer: Android 16

Android 16 Színek: kék (indigo), fehér (frost), sötétszükre (obdidian), zöld (lemongrass)

Pixel 10 Pro okostelefon

Kijelző: 6,3 hüvelykes Super Actua LTPO OLED, 1280 x 2856 pixel, 1-120 Hz, 495 PPI, 3300 nit, Corning Gorilla Glass Victus 2

6,3 hüvelykes Super Actua LTPO OLED, 1280 x 2856 pixel, 1-120 Hz, 495 PPI, 3300 nit, Corning Gorilla Glass Victus 2 Processzor: Tensor G5 + Titan M2 biztonsági chip

Tensor G5 + Titan M2 biztonsági chip Memória: 16 GB

16 GB Háttértár: 128 / 256 / 512 GB és 1 TB

128 / 256 / 512 GB és 1 TB Hátlapi kamerák: 50 MP széles látószög (Octa PD; 1/1,31 hüvelyk; f/1,68; FOV 82˚, OIS); 48 MP ultraszéles látószög (Quad PD; 1/2,55 hüvelyk; f/1,7; FOV 123˚); 48 MP telefotó (Quad PD; f/2,8; 1/2,55 hüvelyk; FOV 22˚; 5x optikai zoom, OIS) + Multi-zone LDAF

50 MP széles látószög (Octa PD; 1/1,31 hüvelyk; f/1,68; FOV 82˚, OIS); 48 MP ultraszéles látószög (Quad PD; 1/2,55 hüvelyk; f/1,7; FOV 123˚); 48 MP telefotó (Quad PD; f/2,8; 1/2,55 hüvelyk; FOV 22˚; 5x optikai zoom, OIS) + Multi-zone LDAF Szelfikamera: 42 MP ( Dupla PD; f/2,2, FOV 103˚)

42 MP ( Dupla PD; f/2,2, FOV 103˚) Akkumulátor: 4870 mAh, 30 wattos vezetékes és 15 wattos vezeték nélküli töltés

4870 mAh, 30 wattos vezetékes és 15 wattos vezeték nélküli töltés Méret: 152,8 x 72 x 8,6 mm

152,8 x 72 x 8,6 mm Súly: 207 gramm

207 gramm Egyéb: Qi2, sztereó hangszóró, USB 3.2, Google VPN, 5G, IP68, NFC, Dual eSIM, Wi-Fi 7, Dual Band GPS, Bluetooth 6, Google Gemini AI, 4K video @ 24/30/60 fps, 8K video @ 24/30 fps

Qi2, sztereó hangszóró, USB 3.2, Google VPN, 5G, IP68, NFC, Dual eSIM, Wi-Fi 7, Dual Band GPS, Bluetooth 6, Google Gemini AI, 4K video @ 24/30/60 fps, 8K video @ 24/30 fps Operációs rendszer: Android 16

Android 16 Színek: sötétszükre (obsidian), fehér (porcelain), világoszürke (moonstone), zöld (jade)

Pixel 10 Pro XL okostelefon

Kijelző: 6,8 hüvelykes Super Actua LTPO OLED, 1344 x 2992 pixel, 1-120 Hz, 486 PPI, 3300 nit, Corning Gorilla Glass Victus 2

6,8 hüvelykes Super Actua LTPO OLED, 1344 x 2992 pixel, 1-120 Hz, 486 PPI, 3300 nit, Corning Gorilla Glass Victus 2 Processzor: Tensor G5 + Titan M2 biztonsági chip

Tensor G5 + Titan M2 biztonsági chip Memória: 16 GB

16 GB Háttértár: 128 / 256 / 512 GB és 1 TB

128 / 256 / 512 GB és 1 TB Hátlapi kamerák: 50 MP széles látószög (Octa PD; 1/1,31 hüvelyk; f/1,68; FOV 82˚, OIS); 48 MP ultraszéles látószög (Quad PD; 1/2,55 hüvelyk; f/1,7; FOV 123˚); 48 MP telefotó (Quad PD; f/2,8; 1/2,55 hüvelyk; FOV 22˚; 5x optikai zoom, OIS) + Multi-zone LDAF

50 MP széles látószög (Octa PD; 1/1,31 hüvelyk; f/1,68; FOV 82˚, OIS); 48 MP ultraszéles látószög (Quad PD; 1/2,55 hüvelyk; f/1,7; FOV 123˚); 48 MP telefotó (Quad PD; f/2,8; 1/2,55 hüvelyk; FOV 22˚; 5x optikai zoom, OIS) + Multi-zone LDAF Szelfikamera: 42 MP ( Dupla PD; f/2,2, FOV 103˚)

42 MP ( Dupla PD; f/2,2, FOV 103˚) Akkumulátor: 5200 mAh, 45 wattos vezetékes és 25 wattos vezeték nélküli töltés

5200 mAh, 45 wattos vezetékes és 25 wattos vezeték nélküli töltés Méret: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm

162,8 x 76,6 x 8,5 mm Súly: 232 gramm

232 gramm Egyéb: Qi2, sztereó hangszóró, USB 3.2, Google VPN, 5G, IP68, NFC, Dual eSIM, Wi-Fi 7, Dual Band GPS, Bluetooth 6, Google Gemini AI, 4K video @ 24/30/60 fps, 8K video @ 24/30 fps

Qi2, sztereó hangszóró, USB 3.2, Google VPN, 5G, IP68, NFC, Dual eSIM, Wi-Fi 7, Dual Band GPS, Bluetooth 6, Google Gemini AI, 4K video @ 24/30/60 fps, 8K video @ 24/30 fps Operációs rendszer: Android 16

Android 16 Színek: sötétszükre (obsidian), fehér (porcelain), világoszürke (moonstone), zöld (jade)

