„Úristen, minket most lecserélnek?” – így érdemes az AI korában manőverezni a munkaerőpiacon

Amikor először meghallottuk, hogy egy AI-programot kell mostantól etetnünk a munkánk során, nagyon megijedtünk. Az elején mindenki a szívéhez kapott, hogy úristen, minket most lecserélnek?

Egy személyes tapasztalat a sok közül. A történet mesélőjének a személyazonosságát nem közölhetjük munkahelyi titoktartás miatt. Annyit azért elárulhatunk, hogy irodai pozícióról van szó, ami manapság talán a legnagyobb veszélynek van kitéve, ha az automatizációról beszélünk.

Jelen esetben a cég vezetősége – ahol a munkavállaló dolgozik – egy mindennapinak tűnő értekezlet során sokkolta az alkalmazottakat: befizettek egy olyan mesterséges intelligencia szoftver pilotjára (tehát egy AI-szoftver próbaidőszakos verziójára), ami bizonyos munkaterheket képes levenni a dolgozók válláról. A munkavállalóknak egyes feladataikat szabályosan bele kellett táplálniuk a programba – lényegében meg kellett tanítaniuk a munkafolyamatok elvégzésére.

A kezdeti pánik idővel alábbhagyott, ahogy teltek a hónapok, az alkalmazottak szép lassan megnyugodtak.