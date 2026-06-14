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Belföld

„Úristen, minket most lecserélnek?” – így érdemes az AI korában manőverezni a munkaerőpiacon

Getty Images
admin Lendvai Lili
2026. 06. 14. 10:09
Getty Images
Egyes szakmák eltűnnek, bizonyos munkaköröket automatizálnak, más munkahelyek tutira „AI-biztosak” maradnak a következő években. Melyek a legnépszerűbb szakmák jelenleg, mibe érdemes belevágni? Hogyan kezelik a cégek a mesterséges intelligencia beépítését a munkafolyamatokba? Miért muszáj magunkat trenírozni az AI helyes használatára? A kérdések megválaszolásában szakemberek és olyan alkalmazottak történetei segítenek, akiknek a munkáját az MI már most alapvetően befolyásolja.

Amikor először meghallottuk, hogy egy AI-programot kell mostantól etetnünk a munkánk során, nagyon megijedtünk. Az elején mindenki a szívéhez kapott, hogy úristen, minket most lecserélnek?

Egy személyes tapasztalat a sok közül. A történet mesélőjének a személyazonosságát nem közölhetjük munkahelyi titoktartás miatt. Annyit azért elárulhatunk, hogy irodai pozícióról van szó, ami manapság talán a legnagyobb veszélynek van kitéve, ha az automatizációról beszélünk.

Jelen esetben a cég vezetősége – ahol a munkavállaló dolgozik – egy mindennapinak tűnő értekezlet során sokkolta az alkalmazottakat: befizettek egy olyan mesterséges intelligencia szoftver pilotjára (tehát egy AI-szoftver próbaidőszakos verziójára), ami bizonyos munkaterheket képes levenni a dolgozók válláról. A munkavállalóknak egyes feladataikat szabályosan bele kellett táplálniuk a programba – lényegében meg kellett tanítaniuk a munkafolyamatok elvégzésére.

A kezdeti pánik idővel alábbhagyott, ahogy teltek a hónapok, az alkalmazottak szép lassan  megnyugodtak.

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