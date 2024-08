Végre hazánkba is jönnek a Pixel 9 és Pixel 8a okostelefonok, és a Google viselhető eszközei

Idén augusztus 13-ra esett a Made By Google esemény, a keresőóriás hardveres bemutatója, ahol hivatalosan is bemutatkoztak a(z amúgy jóval korábban kiszivárgott) Pixel 9 okostelefonok, a Pixel Watch 3 okosórák, illetve a Pixel Buds Pro 2 fülhallgató.

Mindez azért is fontos, mert nagyon hosszú szünet után a Google legújabb eszközei – a korábban piacra dobott Pixel 8a okostelefonnal együtt – idén szeptembertől hivatalosan is forgalomba kerülnek Magyarországon, tehát nem csak szürke importból lesznek elérhetők, hazánkra is érvényes lesz a garancia, illetve itthon zajlik majd a szervizelés. Emellett már az is tudható hónapok óta, hogy ezek a készülékek mobilelőfizetés mellé is választhatók lesznek, hiszen bekerülnek a Yettel kínálatába.

Pixel 9 okostelefonok

A Google idei csúcstelefon-sorozata négy modellből áll: a Pixel 9, a Pixel 9 Pro, a Pixel 9 Pro XL és a Pixel 9 Pro Fold mobilokból, ám az utóbbi, hajlítható kijelzős kivitel a régiónkban (egyelőre) nem kerül forgalomba, ellenben a másik három készülékkel.

A sima Pixel 9 a belépőszint, ennél valamivel jobban felszerelt a Pro variáns, amiből van XL változat is, azzal a jelentős különbséggel, hogy itt a legnagyobb a kijelző (6,8 hüvelyk) és készülékház mérete, illetve itt kapjuk a leggyorsabb vezetékes töltési sebességet (45 watt). Amiben a hazánkban forgalomba kerülő készülékek megegyeznek, az a Google saját fejlesztésű Tensor G4 lapkakészlete, a hátlapi főkamera (50 megapixel) és ultraszéles egység (48 megapixel), ugyanakkor a Pixel Pro modelleknél valamivel jobb a kijelző és a szelfikamera, több a memória (16 GB) és ezen mobilok kaptak egy 48 megapixeles hátlapi telefotó egységet is, ötszörös optikai nagyítással.

Amiben a készülékek megegyeznek még, hogy megkapták a Google saját fejlesztésű mesterséges intelligenciáját, a Geminit, amivel – a Galaxy S24 telefonokhoz hasonlóan – különböző AI-alapú funkciók érhetők el.

Fontos kiemelni, hogy a Pro modellek itt is többet nyújtanak, hiszen a sima Pixel 9 féléves ajánlatával ellentétben ezekhez a telefonokhoz egy évig jár ingyen a Google One AI Premium csomag, ami hozzáférést biztosít a Gemini Advanced szolgáltatáshoz. Ennek hála jóval több Google AI funkció érhető el (olyan szolgáltatásokban is, mint a Gmail és a Dokumentumok), illetve 2 terabájt tárhely is jár.

Nem elhanyagolható továbbá, hogy az összes telefonhoz hét éven át biztosított az Android főverzió és biztonsági frissítés, illetve ugyanennyi ideig érkezik Pixel Drop, tehát 2031-ig megkapják a Pixel készülékekre fejlesztett szoftveres újdonságokat.

Ami viszont kissé érthetetlen, hogy a telefonok a tavaly ősszel debütált Android 14 operációs rendszerrel kerülnek a boltok polcaira.

Ami az árakat illeti, azok így alakulnak hazánkban:

Pixel 9 (128 GB): 379 990 forint

Pixel 9 (256 GB): 421 990 forint

Pixel 9 Pro (128 GB): 464 990 forint

Pixel 9 Pro (256 GB): 506 990 forint

Pixel 9 Pro (512 GB): 561 990 forint

Pixel 9 Pro XL (128 GB): 509 990 forint

Pixel 9 Pro XL (256 GB): 549 990 forint

Pixel 9 Pro XL (512 GB): 604 990 forint

Pixel 9 Pro XL (1 TB): 714 990 forint

A telefonok mától (augusztus 13.) előrendelhetők, a Pixel 9 és a Pixel 9 Pro XL augusztus 22-én kerül a Yettel Magyarország, az Alza.hu és az eMag kínálatába, a Pixel 9 Pro pedig szeptemberben kerül a boltokba.

Pixel 9 specifikációk:

Kijelző: 6,3 hüvelykes Super Actua OLED, 1080×2024 pixel, 60-120 Hz, 2700 nit, Corning Gorilla Glass Victus 2

6,3 hüvelykes Super Actua OLED, 1080×2024 pixel, 60-120 Hz, 2700 nit, Corning Gorilla Glass Victus 2 Processzor: Tensor G4 + Titan M2 biztonsági chip

Tensor G4 + Titan M2 biztonsági chip Memória: 12 GB

12 GB Háttértár : 128 / 256 GB

: 128 / 256 GB Hátlapi kamerák : 50 MP széles látószög (Octa PD; 1/1,31 hüvelyk; f/1,68; FOV 81˚, OIS); 48 MP ultraszéles látószög (Quad PD; 1/2,55 hüvelyk; f/1,7; FOV 123˚; OIS )

: 50 MP széles látószög (Octa PD; 1/1,31 hüvelyk; f/1,68; FOV 81˚, OIS); 48 MP ultraszéles látószög (Quad PD; 1/2,55 hüvelyk; f/1,7; FOV 123˚; OIS ) Szelfikamera : 10,5 MP ( Dupla PD; f/2,2, FOV 95˚)

: 10,5 MP ( Dupla PD; f/2,2, FOV 95˚) Akkumulátor : 4700 mAh

: 4700 mAh Méret: 152,8 x 72 x 8,5 mm

152,8 x 72 x 8,5 mm Súly: 198 gramm

198 gramm Egyéb: Google VPN, 5G, IP68, NFC, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Google Gemini AI

Google VPN, 5G, IP68, NFC, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Google Gemini AI Operációs rendszer: Android 14

Android 14 Színek: fekete, rózsaszín, zöld, fehér

Pixel 9 Pro specifikációk:

Kijelző: 6,3 hüvelykes Super Actua OLED, 1280×2856 pixel, 1-120 Hz, 3000 nit, Corning Gorilla Glass Victus 2

6,3 hüvelykes Super Actua OLED, 1280×2856 pixel, 1-120 Hz, 3000 nit, Corning Gorilla Glass Victus 2 Processzor: Tensor G4 + Titan M2 biztonsági chip

Tensor G4 + Titan M2 biztonsági chip Memória: 16 GB

16 GB Háttértár: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Hátlapi kamerák: 50 MP széles látószög (Octa PD; 1/1,31 hüvelyk; f/1,68; FOV 81˚, OIS); 48 MP ultraszéles látószög (Quad PD; 1/2,55 hüvelyk; f/1,7; FOV 123˚; OIS ), 48 MP telefotó (Quad PD; f/2,8; 1/2,55 hüvelyk; FOV 22˚; 5x optikai zoom, OIS)

50 MP széles látószög (Octa PD; 1/1,31 hüvelyk; f/1,68; FOV 81˚, OIS); 48 MP ultraszéles látószög (Quad PD; 1/2,55 hüvelyk; f/1,7; FOV 123˚; OIS ), 48 MP telefotó (Quad PD; f/2,8; 1/2,55 hüvelyk; FOV 22˚; 5x optikai zoom, OIS) Szelfikamera: 42 MP ( Dupla PD; f/2,2, FOV 103˚)

42 MP ( Dupla PD; f/2,2, FOV 103˚) Akkumulátor: 4700 mAh

4700 mAh Méret: 152,8 x 72 x 8,5 mm

152,8 x 72 x 8,5 mm Súly: 199 gramm

199 gramm Egyéb: Google VPN, 5G, IP68, NFC, eSIM, Wi-Fi =, Bluetooth 5.3, Google Gemini AI, 1 év Google One AI Premium

Google VPN, 5G, IP68, NFC, eSIM, Wi-Fi =, Bluetooth 5.3, Google Gemini AI, 1 év Google One AI Premium Operációs rendszer: Android 14

Android 14 Színek: fekete, rózsaszín, zöld, fehér

Pixel 9 Pro XL specifikációk:

Kijelző: 6,8 hüvelykes Super Actua OLED, 1344×2992 pixel, 1-120 Hz, 3000 nit, Corning Gorilla Glass Victus 2

6,8 hüvelykes Super Actua OLED, 1344×2992 pixel, 1-120 Hz, 3000 nit, Corning Gorilla Glass Victus 2 Processzor: Tensor G4 + Titan M2 biztonsági chip

Tensor G4 + Titan M2 biztonsági chip Memória: 16 GB

16 GB Háttértár: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Hátlapi kamerák : 50 MP széles látószög (Octa PD; 1/1,31 hüvelyk; f/1,68; FOV 81˚, OIS); 48 MP ultraszéles látószög (Quad PD; 1/2,55 hüvelyk; f/1,7; FOV 123˚; OIS ), 48 MP telefotó (Quad PD; f/2,8; 1/2,55 hüvelyk; FOV 22˚; 5x optikai zoom, OIS)

: 50 MP széles látószög (Octa PD; 1/1,31 hüvelyk; f/1,68; FOV 81˚, OIS); 48 MP ultraszéles látószög (Quad PD; 1/2,55 hüvelyk; f/1,7; FOV 123˚; OIS ), 48 MP telefotó (Quad PD; f/2,8; 1/2,55 hüvelyk; FOV 22˚; 5x optikai zoom, OIS) Szelfikamera: 42 MP ( Dupla PD; f/2,2, FOV 103˚)

42 MP ( Dupla PD; f/2,2, FOV 103˚) Akkumulátor: 5060 mAh

5060 mAh Méret: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm

162,8 x 76,6 x 8,5 mm Súly: 221 gramm

221 gramm Egyéb: Google VPN, 5G, IP68, NFC, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Google Gemini AI, 1 év Google One AI Premium

Google VPN, 5G, IP68, NFC, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Google Gemini AI, 1 év Google One AI Premium Operációs rendszer: Android 14

Android 14 Színek: fekete, rózsaszín, zöld, fehér

Pixel 8a okostelefon

Az árérzékenyebb felhasználóknak lehet jó hír, hogy a Google portfóliójából nemcsak az abszolút friss Pixel 9 készülékek jelennek meg hazánkban, de a tavalyi Pixel 8 telefonok idén piacra dobott, jóárasított kistestvére, a Pixel 8a is kapható lesz itthon – ahogy az már hónapokkal ezelőtt kiszivárgott az előkészített garanciapapíroknak köszönhetően. Ez egy középkategóriás készülék, ennek megfelelő árcédulával és képességekkel, az ugyanakkor most még nem világos, hogy ez a modell is bekerül-e a Yettel kínálatába.

A Google Pixel 8a-ban a gyártó féle Tensor G3 processzor dolgozik, 128 vagy 256 GB háttértár és 8 GB memória társaságában, amit egy 6,1 hüvelykes, maximum 2000 nit fényerőre képes, 120Hz-es OLED kijelző egészít ki. Az akkumulátor 4492 milliamperórás, maximum 18 wattal tölthető vezetéken, míg vezeték nélkül 7,5 watt a „sebesség”. Az előlapon egy 13 megapixeles szelfigyeség (f/2,2) kapott helyet, míg a hátlapon egy 64 megapixeles széles (f/1,9; 1/1.73″; dual pixel PDAF; OIS) és egy 13 megapixeles ultraszéles látószögű ( f/2,2; FOV 120˚) kamera várja a felhasználókat.

Adott továbbá az eSIM, az IP67 szabvány szerinti víz- és porállóság, a Corning Gorilla Glass 3 védelem, az NFC, a Wi-Fi 6e, a Bluetooth 5.3 és természetesen ezt a készüléket is hét éven át támogatja a Google szoftveresen.

A telefon az alábbi árakon érkezik a magyar piacra:

Pixel 8a (128 GB): 234 990 forint

Pixel 8a (256 GB): 259 990 forint

Pixel Watch 3 okosóra

További jó hír, hogy a Google a legújabb okostelefonjai mellett a viselhető eszközeiről sem feledkezett meg, így a 41 és 45 milliméteres kiszerelésben érkező Pixel Watch 3 okosóra is elérhető lesz a magyar felhasználók számára, illetve a gyártó zajszűrős, vezeték nélküli fülhallgatója is bekerül a hazai boltokba.

Az új óra egyik legfontosabb tulajdonsága a továbbfejlesztett futás funkció, ami a Google ígérete szerint segít a futórutin megtervezésében, a regenerálódásban, és abban is, hogy a test mikor áll készen egy újabb edzésre. Az egészségesebb élet kialakításában segít a Fitbit Reggeli jelentés funkciója is, ami biztosítja a legfontosabb egészségügyi és fitneszadatok összefoglalóját ébredés után, értesít az egészségügyi mutatók (pl. a szívfrekvencia-variabilitás, a légzésszám vagy az SpO2) éjszakai változásairól, és még az aznapi időjárásról is tájékoztat.

Fontos ugyanakkor, hogy az órának vannak olyan funkciói (részletesebb statisztikák, futásra és edzésre vonatkozó javaslatok, exkluzív, edzéssel kapcsolatos tartalmak), amik csak Fitbit Premium előfizetéssel lesznek elérhetők, vásárlás esetén ugyanakkor a Google fél évre ingyen biztosítja a szolgáltatás használatát.

Újdonság továbbá a Pulzusleállás észlelése (Loss of Pulse Detection) funkció, ami automatikusan hívást indít a segélyszolgálatoknak, illetve egy automatizált, kritikus információkat tartalmazó üzenetet oszt meg, beleértve a felhasználó helyzetét is. A funkció szeptemberben lesz elérhető Európa különböző országaiban (arról egyelőre nincs információ, hogy Magyarország köztük van-e), illetve a gyártó folytatja az ez irányú munkát a szabályozó szervekkel, hogy a funkció több országban is elérhetővé váljon.

A Pixel Watch 3 zökkenőmentesen működik a Pixel és a Google-eszközökkel, és tökéletesen integrálódik a Google ökoszisztémába, új módszerekkel segít időt megtakarítani és elvégezni a mindennapi feladatokat, közvetlenül a csuklóról. Vezérelhető a Pixel telefon kamerája, készíthetők szelfik, csoportképek. A Pixel Hangfelvevő alkalmazással útközben is rögzíthető egy feljegyzés vagy dal, a felvétel pedig hozzáférhető az órán és a telefonon is. Emellett offline is rendelkezésére áll a Google Térkép, valamint használható a Wallet szolgáltatás fizetésre és tömegközlekedésre is – már amennyiben az adott szolgáltatást támogatja a Google (a BKK rendszere ebből a körből kiesik).

Az okosóra emellett kapott automatikus, az elalvást érzékelő alvásidő módot, magától akkumulátorkímélő állapotra vált, ha 15 százalékra csökken az aksi töltöttsége, használható továbbá távirányítóként, vezérelhető róla az okosotthon, akár még a kaputelefon képét is meg tudja jeleníteni.

A 41 milliméteres Pixel Watch 3 augusztus 13-tól előrendelhető, ennek induló ára 154 999 forint (Bluetooth/Wi-Fi), a 45 milliméteres modellnál pedig 174 999 forint a Bluetooth/Wi-Fi verzió ára.

Pixel Watch 3 specifikációk

Kijelző: 1,2 hüvelyk (41 mm) és 1,4 (45 mm) hüvelyk, Actua AMOLED, 1-60 Hz, 320 ppi, 2000 nit

1,2 hüvelyk (41 mm) és 1,4 (45 mm) hüvelyk, Actua AMOLED, 1-60 Hz, 320 ppi, 2000 nit Processzor: Qualcomm SW5100 és Cortex M33

Qualcomm SW5100 és Cortex M33 Tárhely és memória: 32 GB + 2 GB

32 GB + 2 GB Súly: 31 gramm (41 mm) és 37 gramm (45 mm) – szíj nélkül

31 gramm (41 mm) és 37 gramm (45 mm) – szíj nélkül Akkumulátor: 307 mAh (41 mm) és 420 mAh (45 mm)

307 mAh (41 mm) és 420 mAh (45 mm) Operációs rendszer: Wear OS 5.0

Wear OS 5.0 Érzékelők: iránytű, magasságmérő, vörös- és infravörös-érzékelők az oxigéntelítettség (SpO2) figyelésére, többutas optikai pulzusszám-érzékelő, 3 tengelyű gyorsulásmérő, giroszkóp, környezeti fény érzékelő, elektromos érzékelő a bőr vezetőképességének mérésére (cEDA) a testi válaszok nyomon követéséhez, bőrhőmérséklet-érzékelő, légnyomásmérő, magnetométer

iránytű, magasságmérő, vörös- és infravörös-érzékelők az oxigéntelítettség (SpO2) figyelésére, többutas optikai pulzusszám-érzékelő, 3 tengelyű gyorsulásmérő, giroszkóp, környezeti fény érzékelő, elektromos érzékelő a bőr vezetőképességének mérésére (cEDA) a testi válaszok nyomon követéséhez, bőrhőmérséklet-érzékelő, légnyomásmérő, magnetométer Egyéb: 5 ATM, IP68, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, GPS (GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS) – az LTE verzió feláras

5 ATM, IP68, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, GPS (GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS) – az LTE verzió feláras Színek: fekete, ezüst, szürke (45 mm); fekete, ezüst. pezsgőarany (41 mm)

Pixel Buds Pro 2 fülhallgató

Végezetül essen szó a Google prémium kategóriás fülhallgatójáról, a Bud Pro 2-ről is, amik első alkalommal vannak felszerelve Tensor A1 chippel. A gyártó szerint ez egyrészt iparágvezető hangteljesítményt biztosít, illetve szükséges a Google AI működéséhez is – amivel kapcsolatban persze kérdés, hogy itthon, magyar nyelven mennyire lesz használható, ha egyáltalán. A füles különlegessége még a csavarva állítható stabilizátor, aminek hála az eszköz edzés közben is a helyén marad, hétköznapi használat közben pedig visszaállítható kényelmesebb viselést biztosító pozícióba.

Természetesen adott az aktív zajszűrés is, a Silent Seal 2.0 akár kétszer annyi zajt iktat ki, mint a korábbi modellek, ráadásul a Pixel Buds Pro 2 többutas feldolgozása egy külön hangsávot biztosít a zenének, teljesen függetlenül az aktív zajszűrés folyamatos feldolgozásától. Emellett adott az egyre több fülesnél elérhető Beszélgetésészlelés (Conversation Detection) funkció, ami automatikusan kikapcsolja a zajszűrést, amikor a felhasználók hangosan beszélnek, így zökkenőmentesen válthatnak kedvenc zeneszámaik és a körülöttük lévőkkel folytatott beszélgetések között.

Nem hiányzik a multipoint lehetőség sem, így a füles egyszerre két eszközhöz is csatlakozhat, illetve sokak számára lehet megváltás, hogy a Pixel Buds Pro 2 támogatja a Google megújult Készülékkereső-hálózatát (Find My Device), így látható a füles pontos helye a térképen, megközelítve pedig megcsörgethető az eszköz vagy a bölcső, hogy még gyorsabban megtaláljuk az elkallódott kütyüt.

A Pixel Buds Pro 2 szintén augusztus 13-tól előrendelhető 104 990 forintért, de a fülhallgató csak szeptember 26-án kerül a boltokba.

Pixel Buds Pro 2 specifikációk