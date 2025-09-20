Megszűnik az OTPdirekt, új felületre kell áttérni

Az OTP hivatalosan is bejelentette, hogy kisebb halasztások után november 18-án kivezetik az OTPdirektet. Ezt követően a pénzintézet lakossági ügyfelei kizárólag a cég új generációs digitális csatornáit (OTP MobilBank / OTP InternetBank) használhatják online bankoláshoz és a befektetéseik kezelésére.

A pénzintézet az OTPdirekt oldalán azt írja:

Az új felület használatához egy online regisztráció szükséges, ekkor tudja megkötni Digitális Szolgáltatási Szerződését is. Ezt könnyedén elvégezheti az OTPdirekt „Új internetbank regisztráció” menüpontjában – néhány lépés, és máris élvezheti az új funkciók előnyeit.

A mobiltelefonon biztonsági okokból már csak az OTP Bank HU applikáción keresztül lehet bankolni, a MobilBank funkcióval. A webes Internetbank funkció számítógépen és laptopon érhető el.

Az OTPdirektet 21 év után vezetik ki, hogy átadja a helyét a korszerűbb és biztonságosabb digitális platformoknak. A bank felhívja a figyelmet, hogy aki már használja a mobilbankot vagy az új internetbankot, annak nincs teendője.