Most teljesen ingyen zsákolhat be három játékot

Szeptember 11-én délután 5 órakor kezdetét vette az Epic Games Store digitális játékáruház legújabb akciója, aminek keretében nem egy, hanem rögtön három PC-s játék zsákolható be teljesen ingyen: a belső nézetes cyberpunk őrület, a Ghostrunners 2, a legendás, karrierjét mobiljátékként kezdő Monument Valley folytatása, a Monument Valley 2, illetve a The Battle of Polytopia című jópofa stratégiai program.

Az eklektikus összeállítás most is egy teljes héten át, tehát szeptember 18-án délután 5 óráig szerezhető be egyetlen fillér kicsengetése nélkül, a határidő lejártát követően pedig újabb játékok válnak ingyen megszerezhetővé az Epic Games Store kínálatából.

A három program megszerzéséhez semmi másra nincs szükség, mint egy (szintén ingyen elérhető) élő regisztrációra az említett digitális áruházban. Ha már van profilunk, akkor a játékok adatlapján a Get gomb megnyomásával igényelhető mindhárom alkotás.

Ezt követően automatikusan bekerülnek a felhasználó játéklistájába (erről visszaigazolás is érkezik emailben), ahonnan a jövőben (az Epic Games Windows-os keretprogramján keresztül) bármikor telepíthetők, így játszható lesznek.