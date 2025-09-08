Mikor és hol lehet nézni az iPhone 17 bemutatóját?

Ahogy minden évben, idén is szeptemberre esik az Apple legújabb okostelefon-szériájának, az iPhone 17-nek a bemutatója, amelynek már pontos dátuma is van:

szeptember 9., magyar idő szerint este 7 óra.

Természetesen lesz élő közvetítés is, az esemény talán legegyszerűbben a YouTube-on keresztül követhető, az Apple hivatalos csatornáján már élesedett is az a poszt, amelyben – minimális csúszással – követhető lesz a bejelentések sorozata.

A fókusz természetesen ezúttal is az új okostelefonokon lesz, és a hónapok óta terjedő pletykák és különböző szivárgások szerint az alábbi modellekre lehet számítani:

iPhone 17,

iPhone 17 Air (a Plus modell helyett),

iPhone 17 Pro

és iPhone 17 Pro Max.

Emellett várhatók ugyanakkor új Apple Watch-modellek, jó eséllyel érkezik a sima okosóra 11. szériája, illetve az Apple Watch Ultra 3. verziója, továbbá feltűnhet az AirPods Pro 3 is – szeptember 9-én, este hét és nyolc óra között minden kiderül.