Mikor és hol lehet nézni az iPhone 17 bemutatóját?

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 09. 08. 14:45
Varga Jennifer / 24.hu
Lehet készülni a mindig szeptemberben esedékes Apple misére.

Ahogy minden évben, idén is szeptemberre esik az Apple legújabb okostelefon-szériájának, az iPhone 17-nek a bemutatója, amelynek már pontos dátuma is van:

szeptember 9., magyar idő szerint este 7 óra.

Természetesen lesz élő közvetítés is, az esemény talán legegyszerűbben a YouTube-on keresztül követhető, az Apple hivatalos csatornáján már élesedett is az a poszt, amelyben – minimális csúszással – követhető lesz a bejelentések sorozata.

A fókusz természetesen ezúttal is az új okostelefonokon lesz, és a hónapok óta terjedő pletykák és különböző szivárgások szerint az alábbi modellekre lehet számítani:

  • iPhone 17,
  • iPhone 17 Air (a Plus modell helyett),
  • iPhone 17 Pro
  • és iPhone 17 Pro Max.

Emellett várhatók ugyanakkor új Apple Watch-modellek, jó eséllyel érkezik a sima okosóra 11. szériája, illetve az Apple Watch Ultra 3. verziója, továbbá feltűnhet az AirPods Pro 3 is – szeptember 9-én, este hét és nyolc óra között minden kiderül.

