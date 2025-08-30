Több mint 14 ezer kilométert evezett át megállás nélkül a skót testvértrió

Három edinburghi testvér rekordot állított fel megállás nélküli evezésben, miután 140 nap alatt, segítség elfogadása nélkül átszelték a Csendes-óceánt. Jamie, Ewan és Lachlan MacLean elmesélte: többször volt, hogy heves trópusi viharokat éltek át, amelyek miatt nagy kerülőket kellett tenniük a Peruból Ausztráliába tartó, 14 484 kilométeres útjuk során – írja a BBC.

A testvérek, akik most újra találkoztak családjukkal és barátaikkal a kelet-ausztráliai Cairnsben, azt mondták, hogy már nagyon várják a pizzát – és egy rendes éjszakai alvást. A MacLean család a Rose Emily nevű hajón evezett, amelyet meg nem született nővérük emlékére neveztek el. A testvérek, akik már közel 800 ezer fontot (366 millió forintot) gyűjtöttek össze egy madagaszkári tisztavíz-projektekre, azt tervezik, hogy egyszer még ennél gyorsabban is befejezik majd útjukat.

A skótok szeme előtt végig a korábbi, 162 napos rekord lebegett, amelyet a segítség nélküli, megállás nélküli csendes-óceáni evezésben Fjodor Konyukhov orosz szólóevezős állított fel 2014-ben.

Nem volt egyszerű út

Az egyik testvér úgy nyilatkozott, az evezés viszonylag simán ment, mielőtt a körülmények az óceán felénél nehezebbre fordultak.

Addig elég állandó volt a szél és az időjárás. Aztán volt egy anticiklonunk, amit nem tudtunk elkerülni

– mondta Lachlant, aki a júliusi 36 órás vihar során be is zuhant egyszer a vízbe. A 27 éves férfi azt mondta, szerencséje volt, hogy egy biztonsági kötéllel a hajóhoz rögzítették a 64 kilométer per órás szélben és a 6 méteres hullámok között. Később egy ciklon arra kényszerítette a testvéreket, hogy feladják a Brisbane-be való érkezés tervét, és kénytelenek voltak nagy kerülőt tenni az Új-Kaledónia szigetcsoport körül, hogy elkerüljék a vihart.

Ahhoz, hogy támogatás nélkül teljesítsék a sort, a MacLean-tesók nem szállhattak partra, hogy feltöltsék az ellátmányukat, és nem fogadhattak el segítséget az arra haladó hajóktól sem. Így a testvéreknek minden élelmet magukkal kellett vinniük: 500 kg liofilizált élelmiszert és 75 kg zabot, amely 150 napra elegendő ellátmányt jelentett. Az egyik testvér szerint ha kifogytak volna a készleteik, volt náluk egy-egy horgászbot is, amit magukkal hoztak, hogy saját élelmet fogjanak.

Ewan szerint ez volt a legnehezebb dolog, amit valaha tett, ezt pedig a testvérei nélkül el sem tudtam volna képzelni.