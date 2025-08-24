A Xiaomi új mobilja hiába olcsó, hatalmas akkumulátor kapott helyet benne

Hazánkba is megérkezett a Xiaomi műhelyéből származó Redmi 15 5G okostelefon, ami egyrészt elég baráti árcédulát (71 990 Ft) kapott, másrészt ezért a pénzért egy hatalmas, 7000 milliamperórás akkumulátor található benne. A készülék itthon bekerül a Magyar Telekom kínálatába is, méghozzá a 4 gigabájt memóriával és 128 gigabájt háttértárral szerelt változat, zöld, szürke és fekete színekben.

A méretes aksi legalább kétnapos üzemidőt biztosít, és a Xiaomi Surge technológiával készült telep 33 watt „sebességgel” tölthető vezetéken. Az akkumulátornak ráadásul nemcsak a kapacitása jóval nagyobb, mint egy szokásos okostelefonnak, de a gyártó ígérete szerint még 1 százalékos töltösséggel is egyórányi beszélgetést biztosít.

A működésért felelős processzor egy Snapdragon 6s Gen 3, ezt egészíti ki a már említett 4 gigabájt memória (LPDDR4x), illetve a 128 gigabájt háttértár (UFS 2.2). Utóbbi microSD-kártyával egészen 2 terabájtig bővíthető, és adott az infraport, a GPS, az NFC, a Bluetooth 5.1, a Wi-Fi 5 és a készülék nevében szereplő 5G is.

Útmutató laikusoknak Ahogy a legtöbb mobilos cikkünk, úgy ez a szöveg is tele van olyan információkkal, amelyek a témában jártasak számára egyértelműek, a laikusoknál viszont fejvakaráshoz vezethetnek. 1500 nit, IP68-védelem, UFS 2.1, rekeszérték, Wi-Fi 6, eSIM kompatibilitás, HDR, 120 Hz. Ha akad köztük legalább három, amelyekről fogalma sincs, mit jelentenek, akkor részletes útmutatónk épp önnek való. Ebben többek között ezeket is el- és megmagyarázzuk, hogy a következő telefonvásárlásnál minden részletet illetően képben legyen.

A kijelző 6,9 hüvelykes, 1080 x 2340 pixel felbontással, és az IPS LCD panel akár 144 Hz-es képfrissítésre is képes. Ami a készülékházat illeti, az IP64 védelmet biztosít, az ujjlenyomat-olvasó a bekapcsoló gombba került, az előlapon pedig egy 8 megapixeles kamerát találunk. Hátul ugyanakkor egy 50 megapixeles főgyeség kapott helyet – a képek viszont ne zavarjanak össze senkit, nincs több kamera a hátlapon, a másik két gyűrű jó eséllyel csak szenzorokat rejt, nem fotózásra alkalmas modulokat.

A Xiaomi Redmi 15 5G előre telepített Android 15 operációs rendszerrel és HyperOS 2 kezelőfelülettel kerül forgalomba, és nem hiányzik róla a Gemini mesterséges intelligencia, továbbá a Google-féle bekarikázva keresés funkció sem.