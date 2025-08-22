Jönnek az új iPhone-ok: Trump miatt valószínűleg drágábban

Az Apple általában szeptemberben szokta bejelenteni a legújabb okostelefonjait, és ez valószínűleg idén sem lesz másképp: az eseményre az előzetes szivárogtatások alapján szeptember 9-én kerülhet majd sor – írja a TechCrunch, ahol egyúttal azt is összegyűjtötték, miket várhatunk az új termékcsaládtól.

Az alapkészülék, vagyis az iPhone 17 esetében jelentős átalakításra számítanak, ugyanis a hírek szerint egy nagyobb, 6,3 hüvelykes képernyőt kap majd. Ez a várakozások szerint végre már képes lesz az androidos mobiloknál már bevett 120 Hz-es képfrissítésre, ami jelentős előrelépés lenne az eddigi 60 Hz-hez képest. A bennfentesektől emellett arról is lehetett pletykákat hallani, hogy a szelfikamerát egy 24 megapixeles egységre cserélik.

Ezen túlmenően azonban nem várhatóan drasztikus változás az alapmodellnél, maximum új színek (sárga, lila) jöhetnek még számításba.

A Pro modell esetében már jelentősebb átfazonírozásról beszélhetünk, ugyanis ahogy azt korábban már a nyílt utcán is lefotózták, a hátlap síkjából nemcsak a kamerasziget emelkedik majd ki, hanem egy teljes, téglalap alakú felület is odakerül majd. Míg a kamerák továbbra is a bal oldalon lesznek elhelyezve, addig a vaku, a fényérzékelő és a mikrofon a jobb oldalon kaphat majd helyet.

Azt is pletykálják, hogy anyagváltás jöhet a Próknál: a képernyő körüli titán sávot alumíniumra cserélhetik, ami költségcsökkentési szempontból is előnyös lehet a cégnek, másrészt súlyban is megmutatkozik majd. Az iPhone 17 Pro Max esetében nem várható jelentős fejlesztés: a legnagyobb változás a kissé vastagabb ház lehet, ami minden bizonnyal nagyobb akkumulátornak tud majd helyet adni, aminek már igencsak itt lenne az ideje.

A legnagyobb kérdés az ár

A nagy kérdés azonban az, hogy hogyan reagál majd az Apple a Donald Trump által kivetett vámokra, amelyek egyértelműen megdobták a cég költségeit. A hírek szerint a cupertinói cég kénytelen lesz árat emelni. Az alapmodell esetében ez még nem biztos, hogy meg fog jelenni, de

a Pro modell ára 1000 dollárról 1050-re emelkedhet, míg a Pro Maxé 1200-ról 1250-re.

Hogy ez a magyar árak esetében egészen pontosan mit jelenthet majd, az egyelőre kérdéses. Ezt minden bizonnyal csak az esemény estéjén fogjuk megtudni.

Eléggé vitatott, de nem kizárt, hogy az Apple egy teljes új, vékonyabb iPhone-t is bemutat majd az eseményen. Ez lenne az Apple 17 Air, amelynek oldalvastagságát 5,5 milliméteresre tippelik, ami érezhetően vékonyabb mint a mostani Apple-telefonok. Ez nem kizárt, hogy vékonyabb lesz, mint a Samsung, a Huawei és a Honor hasonló készülékei. A várhatóan 950 dolláros áron bemutatkozó készülék esetében ez azonban komoly kompromisszumokat is hozhat, mint például a kisebb akkumulátor, a mono hangzás vagy az egy egységből álló hátlapi kameramodul.