Lebukott az Apple: így fog kinézni az iPhone 17

Az Apple minden évben szeptemberben mutatja be legújabb csúcskategóriás mobiljait, és, bár ezt megelőzően rendszeresek a szivárogtatások, elég ritka, hogy kiszúrják valaki kezében megjelenés előtt a készüléket. Most viszont úgy tűnik, pontosan ez történt, egy Fox Puppy nevű felhasználó ugyanis az X-en közzétett egy képet, amelyen egy potenciális tesztelő vagy Apple-dolgozó az iPhone 17-et nyomogatja és fotózza – írja a 9to5Mac.

I just spotted a test development iPhone in the wild 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/iS3PtKWqxJ

— Fox Pupy 🦊🧡 (@Skyfops) July 28, 2025