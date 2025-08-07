Behódolt Trumpnak az Apple

Az Apple 600 milliárd dollárnyi beruházást indít el az Egyesült Államokban a következő négy évben – jelentette be Donald Trump amerikai elnök és Tim Cook, az amerikai nagyvállalat vezérigazgatója szerdán Washingtonban.

A Fehér Ház elnöki dolgozószobájában tartott bejelentésen Donald Trump kiemelte, hogy ez az amerikai cég életében az eddigi legkomolyabb beruházás, a 600 milliárd dollár pedig jóval meghaladja az előzetesen tervezett 500 milliárdot. Az új beruházások révén több mint 20 ezer munkahely jöhet létre, valamint több ezer további új állást is jelent a beszállítókon keresztül.

Hazatérnek

– fogalmazott Donald Trump arra utalva, hogy az Apple az elmúlt években külföldre, nagyrészt Kínába helyezte át a gyártását.

Tim Cook, aki egy 24 karátos arany talpazattal ellátott ajándékot is vitt az amerikai elnöknek elmondta: az Amerikai Gyártási Program keretein belül többek között elkészül majd egy nagy szervergyár Texasban, Kaliforniában pedig ritkaföldfémek újrahasznosításával foglalkozó üzem épül, de Utah, Arizona és New York államokat is érinti a beruházási program.

Az amerikai elnök ezzel párhuzamosan azt is bejelentette, hogy „körülbelül 100 százalékos” vámot vet ki az importált félvezetőkre, hozzátéve, hogy a chipgyártók elkerülhetik a vámot, ha befektetnek az amerikai gyártásba.

Trump vámháborúja egyébként csak az idei évben több milliárd dolláros terhet jelent a cupertinói cégnek. A technológiai vállalat kezdetben úgy próbálta kijátszani a vámokat, hogy Indiába vitte át rengeteg termékének a gyártását, azonban az amerikai elnök finoman szólva nem volt elragadtatva ettől.

Tim, a barátom vagy, és nagyon jól bántam veled. Viszont az, hogy előbb előállsz 500 milliárd dollárral, majd azt hallom, hogy Indiában építkezel, az nem jó. Nem akarom, hogy Indiában építkezz

– mondta Trump a cégvezetőnek egy egyeztetés során.

