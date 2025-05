Áremelés jöhet az iPhone-oknál

Donald Trump vámháborúja miatt elkerülhetetlennek tűnik az áremelés az élet számos szegmensében, így a kütyük világában is. A Nintendo nemrégiben jelentette be, hogy ez is hatással volt a Switch 2 kézkonzol áremelésére, most pedig egyre inkább úgy tűnik, hogy az ősszel érkező új iPhone-okhoz is drágábban lehet majd csak hozzájutni – írja a Wall Street Journal.

Az Apple-t elég érzékenyen érintik a vámok, ugyanis a készülékek gyártása nagyrészt Kínában történik, amire hatalmas, 100 százalék feletti vámot vetett ki a Trump-adminisztráció. Az Apple bár próbál megoldást találni a problémára – például a gyártás áthelyezésével az éppen Pakisztánnal harcoló Indiába –, de az egyértelmű, hogy a cupertinói céget komolyan fogja érinteni a vámháború.

A vámok a várakozások szerint csak a harmadik negyedévben 900 millió dolláros kiadást jelentenek majd számukra.

Ezt kompenzálandó már felvetődött az iPhone-ok áremelésének gondolata is, amire akár már idén ősszel is sor kerülhet. A lap névtelen forrásai szerint az Apple igyekszik majd nem azt a látszatot kelteni, hogy az áremelések összefüggésben állnak a vámokkal – inkább más fejlesztések számlájára írják majd a drágulást.

Az áremelés mértékére nem tér ki a cikk, ám erre a hvg szerint minden bizonnyal nagy hatással lesznek az Egyesült Államok és Kína között zajló kereskedelmi megállapodások.