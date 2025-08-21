Hatalmas tűzgömb robbant fel Japán partjainál

Látványos tűzgömböt figyeltek meg helyi idő szerint augusztus 19-én éjszaka Japán nyugati részének égboltján – írja a The Guardian. Az esemény nemcsak a laikusokat, hanem a csillagászokat is elkápráztatta, a jelenségről számos felvétel készült.

Hamahata Josihiko mijazaki lakos a közszolgálati televíziónak nyilatkozva elmondta, sosem látott még ennyire erős, fehér fényt, a ragyogás még az egyébként sötét házakat is megvilágította.

Olyan volt, mintha nappal lenne.

Egy pillanatig nem tudtam, mi történt, nagyon meglepődtem” – elevenítette fel.

Maeda Tosihisa, a Szendai Űrmúzeum igazgatója szerint is rendkívül fényes meteorról volt szó, a beszámolók alapján olyan ragyogó lehetett, mint a hold, és nyomán megrezgett a levegő. A szakértő úgy véli, az objektum maradványai a Csendes-óceánba csapódhattak.

A Földet naponta rengeteg meteor éri el, ám meglehetősen ritka, hogy egy objektum ennyire látványos legyen és lakott terület közelében bukkanjon fel, éppen ezért a mostanihoz hasonló videók sem gyakoriak. A NASA szerint efféle tűzgömbök általában akkor jönnek létre, amikor a belépő objektum legalább 1 méter átmérőjű.

Tűzgömbről akkor beszélhetünk, ha a meteor fényessége meghaladja a Vénuszét. Amennyiben az esemény hangrobbanással is jár, már bolidáról van szó.