Készüljön, két napig leállás lesz az MVM-nél

2025. augusztus 15-én (péntek) reggel 8 órától egészen augusztus 17-én (vasárnap) este 10 óráig karbantartás miatt minden ügyintézés elérhetetlen lesz az MVM-nél, és a leállás érint az okostelefonos MVM Next alkalmazást is.

Az említett időszakban sem a mérőállások bediktálására, sem a gáz- és villanyszámlák applikáción belüli befizetésére nem lesz lehetőség.

A szolgáltató arra kéri azon ügyfeleit, akiknek villanykapcsoló ábra van a számláin, hogy időben gondoskodjanak a fizetős mérők online feltöltéséről.