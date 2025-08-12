mvmmvm nextleálláskarbantartás
Készüljön, két napig leállás lesz az MVM-nél

Endrődi Aladár / 24.hu
admin Birkás Péter
2025. 08. 12. 10:49
Endrődi Aladár / 24.hu
A karbantartás miatti leállás érinti az ügyfélszolgálatot és az alkalmazást is.

2025. augusztus 15-én (péntek) reggel 8 órától egészen augusztus 17-én (vasárnap) este 10 óráig karbantartás miatt minden ügyintézés elérhetetlen lesz az MVM-nél, és a leállás érint az okostelefonos MVM Next alkalmazást is.

Az említett időszakban sem a mérőállások bediktálására, sem a gáz- és villanyszámlák applikáción belüli befizetésére nem lesz lehetőség.

A szolgáltató arra kéri azon ügyfeleit, akiknek villanykapcsoló ábra van a számláin, hogy időben gondoskodjanak a fizetős mérők online feltöltéséről.

