Bekeményít az HBO Max a jelszómegosztókkal szemben

Azt már egy ideje tudni, hogy a Netflix és a Disney+ után az HBO Max is le fog csapni a jelszómegosztókra. Az Egyesült Államokban már el is kezdték ezt, azonban úgy néz ki, az eddigi lépések nem voltak elég drasztikusak. A Warner Bros. Discovery ezért bejelentette, hogy szeptembertől komolyabb lépéseket tervez tenni a jelszómegosztás ellen – írja az Engadget.

JB Perrette, a vállalat streaming- és játékdivíziójának vezetője szerint eddig tesztelték, ki számít jogos felhasználónak, most azonban élesíteni fogják az intézkedéseket. Ennek értelmében „erőteljesebb üzeneteket” fognak küldeni a felhasználóknak, amelyek már nem pusztán figyelmeztetések lesznek, hanem lépésekre kényszeríti őket.

A tájékoztatás szerint a kommunikáció első körben még leállítható lesz, hamarosan kötelező intézkedésekre kerül sor, amelyek célja egyértelmű: mindenki fizessen.

A cégvezető szerint az igazi eredmények az év utolsó negyedévében fognak jelentkezni, és 2026-ban várható a szigorítás teljes bevezetése. Vélhetően Magyarországon is ekkor kerül majd sor a drasztikus lépésre, jelenleg ugyanis még azt sem tudni, mennyibe fog kerülne egy-egy plusz fiók hozzáadása. Ez azonban a becslések szerint 1200-1500 forint körül alakul majd.