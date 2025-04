Trump vámbejelentései pánikot okoztak: megrohamozták a vásárlók az Apple-üzleteket

Alaposan belekavart Donald Trump vámbejelentése a világgazdaságba: a tőzsdék bezuhantak, és teljes a bizonytalanság az új termékek árával kapcsolatban, az emberek pedig érthető módon feszültek, ugyanis az árkülönbségek végső soron náluk fognak lecsapódni. Nem meglepő tehát, hogy elkezdődött bizonyos termékek felvásárlása az USA-ban: a Bloomberg szerint a vásárlók megrohamozták az Apple-üzleteket, hogy új iPhone-t szerezzenek.

Mint ismert, az Apple számos termékét Kínában gyártották, ám a cég éveket töltött azzal, hogy termelése nagyobb részét Vietnámba helyezze át, ahol a vámok alacsonyabbak voltak, mint Kínában. A cupertinói cég főleg Apple Watchokat, Maceket, AirPodokat és iPadeket gyártott ebben az országban, de az iPhone-ok gyártása nagyrészt ma is Kínában folyik. Az 54 százalékos, Kínára kivetett vám miatt tehát sokan úgy érzik, igencsak meg fog drágulni az Apple okostelefonja.

– mondta a lapnak nyilatkozva egy Apple-üzlet dolgozója, aki elmondta: a cég egyelőre nem adott útmutatást dolgozóinak az ilyen kérések megválaszolására, pedig a vámok hivatalosan április 9-én, szerdán lépnek hatályba.

*APPLE STAFF REPORTS RUSH OF CUSTOMERS PANIC-BUYING OVER WEEKEND

*APPLE U.S. STORES SEEING SALES BUMP DUE TO PRE-TARIFF SHOPPING$AAPL pic.twitter.com/umhHtON3CG

