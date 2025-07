Ennyibe kerülnek itthon a Samsung új hajlítható kijelzős mobiljai és okosórái

A Samsung idén New Yorkban tartotta a második Galaxy Unpacked eseményét, ahol bemutatkoztak a hajlítható kijelzős Galaxy Z Fold7, a Galaxy Z Flip7 és a Galaxy Z Flip7 FE okostelefonok, illetve a Galaxy Watch8 okosórák. Utóbbiakból most is van sima és Classic változat, illetve a tavaly debütált Galaxy Watch Ultra is kapott egy 2025-ös kiadást, ami viszont csak új színt jelent, hardveres változást nem.

Az új telefonok képességeiről itt írtunk bővebben, az új órákról pedig itt olvashat.

Az összes említett termék elérhető lesz hazánkban is, július 9-én indul az előrendelés, a boltokba pedig július 25-én érkeznek meg az eszközök, méghozzá az alábbi árakon.

Samsung Galaxy Z Fold7 árak:

12 GB RAM + 256 GB: 879 990 forint

879 990 forint 12 GB RAM + 512 GB: 929 990 forint

929 990 forint 16 GB RAM + 1 TB: 1 049 990 forint

9 fotó

Galaxy Z Flip7

12 GB RAM + 256 GB: 499 990 forint

499 990 forint 12 GB RAM + 512 GB: 549 990 forint

9 fotó

Galaxy Z Flip7 FE

8 GB RAM + 128 GB: 399 990 forint

399 990 forint 8 GB RAM + 256 GB: 439 990 forint

4 fotó

Galaxy Watch8

40 mm (Bluetooth): 159 990 forint

159 990 forint 44 mm (Bluetooth): 169 990 forint

169 990 forint 40 mm (LTE): 179 990 forint

179 990 forint 44 mm (LTE): 189 990 forint

4 fotó

Galaxy Watch8 Classic

46 mm (Bluetooth): 229 990 forint

229 990 forint 46 mm (LTE): 249 990 forint

5 fotó

Galaxy Watch Ultra (2025)

LTE: 279 990 forint