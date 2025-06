Hiánypótló újítást kapnak az androidosok

A Google a múlt heti hivatalos bejelentés után elkezdte mindenki számára elérhetővé tenni a Google Üzenetek alkalmazás eddigi legnagyobb frissítését. Ennek köszönhetően olyan funkciók válnak elérhetővé, mint az elküldött üzenet törlése, vagy az értesítések elhalasztásának lehetősége – írja a 9to5Google.

Az alkalmazás kezdőlapján a beszélgetés hosszan történő lenyomásával egy új, szundi ikon jelenik meg, melyet lekoppintva választhatunk, hogy 1, 8 vagy 24 órára némítanánk le a beszélgetést, de azt is választhatjuk, hogy egyáltalán ne kapjunk értesítéseket a feladótól. Ezt követően a beszélgetés szürkévé változik. A visszavonáshoz csak meg kell nyomni hosszan az óra ikont, majd újra koppintani.

Emellett nagy újítást hoztak az RCS-kommunikációba is.

Ez az a szabvány, amely a legtöbb eszközön felváltotta az elavult és nem túl biztonságos, hagyományos SMS-t. Az újítás részeként törölni lehet az elküldött üzeneteket. Ezt úgy tehetjük meg, hogy hosszan lenyomva tartjuk az elküldött üzenetet, majd a kuka gombra koppintva választunk a két, felkínált lehetőség közül:

Amennyiben a Törlés mindenkinek opciót választjuk, fontos, hogy csak akkor fog működni, ha minden résztvevőnek az app új verziója fut a készülékén. Az üzeneteket továbbra is látni fogják a régebbi alkalmazásverziókban. A Törlés nekem opcióval csak magunkat tudjuk megkímélni az üzenet látványától.

Ha ennyi újítás nem lenne elég, a Google a vizualitásra is ad. Az RCS csoportos csevegések átnevezése mellett lehetőség van a profilavatarok helyett egyéni ikonra cserélni a résztvevők képét. Itt feltölthetünk saját képet is, vagy választhatunk a Google Illustrations oldaláról is. A 20250528_00_RC00 verzió részeként egyéni színt is választhatunk a csevegéseknek.