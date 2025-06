Az elmúlt években az airfryer, vagyis forró levegős sütő a modern konyhák szinte elengedhetetlen kiegészítőjévé vált. Az olaj nélküli, légkeveréses sütés, a gyors és egészséges ételek sztárjának története azonban nem a Pinterest-receptvideóknál vagy technikai asztalokon kezdődött, hanem egy II. világháborús pilóta kajásdobozánál.

De ami talán még ennél is meglepőbb: a hűtőszekrény ötletének kialakulása is különös történések eredménye, amihez köze van egy francia szerzetesnek és egy csirkekeltetőnek is. A BBC Earth A modern technológia csodái című sorozata pont ezeket az érdekes történeteket járja körbe, hiszen sok esetben az eredettörténetek egészen meghökkentők, tanulságosak vagy akár szórakoztatók.

De mi a kapcsolat az airfryer és a II. világháború között?

Ilyen például az elmúlt években rendkívül elterjedté vált, és az egészségesebb étkezés elengedhetetlen eszközeként értelmezett forrólevegős sütő, vagyis az airfryer. Az eszköz titka a kialakításában rejlik, és abban, hogy olaj helyett a forró levegő keringetésének erejét használja arra, hogy a lehető leggyorsabban távolítsa el a nedvességet az ételekből, így ropogóssá téve azokat.

Ez a mára már számos háztartásban nélkülözhetetlen eszköz a 2010-es évek óta érhető el, de működésének alapjai már jóval korábban, a II. világháborúban megjelentek.

A történet úgy tartja, hogy egy kísérletező kedvű pilóta, megelégelte, hogy a hosszú repülőutakon a legénység csak hideg élelmet kap. Megoldást keresett arra, hogy az étel ne romoljon meg, így az ötlete az volt, hogy először le kell fagyasztani az adagokat, majd már a levegőben, a lehető leggyorsabban felmelegíteni azokat. De akkoriban egy sütőt felvinni a gépre képtelenségnek tűnt, így a pilóta elkészítette saját eszközét, ami egy kis ventilátor segítségével keringette a levegőt, így akár a szikkadt szendvicsekből is kívül ropogós, belül lágy ételt készíthetett. Ezt a technológiát használta fel egy holland tudós, több mint 60 évvel később a ma ismert eszközök elkészítéséhez.

A konyhánk másik alapvető eszköze, a hűtőszekrény is nagy múltra tekint vissza. Bár az eszköz az 1930-as évektől érhető el széles körben, hűtési technológiákkal már az ókori Egyiptomban is kísérleteztek. A hűt létrejöttéhez azonban nagyban hozzájárult egy francia szerzetes is, aki a hőmérséklet és vákuum kapcsolatát kutatta, és a folyadékok párolgásán alapuló hűtési kísérleteket végzett. Ahogy az ókortól használt csirkekeltetők nélkül se lenne ma hűtőszkerény. Ezekkel alapozták ugyanis meg, hogy miképp lehet mesterségesen tartani és szabályozni a hőt.

Ez a két példa csak egy egy kis szelet abból sok izgalmas történetből, amit a professzor Hannah Fry mutat be A modern technológia csodái című sorozatában. A professzor minden esetben először darabjaira szedi az adott tárgyat, majd az apró elemek eredetét vizsgálva, a sokszor sok száz éves történetdarabkákat összerakva állítja össze végül mindezt az információcsomagot, amit akár csak érdekességekként érdemes tudni azokról az eszközökről, amik a mindennapjaink szerves részei. A sorozat új évada június 9-én, 21 órától indul a BBC Earth műsorán és hetente jelentkezik új részekkel.