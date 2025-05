Leszavazhatóvá válnak a kommentek a Facebookon

A Meta még áprilisban jelentette be, hogy egy olyan visszajelzési funkciót tesztelnek az Instagramon és a Facebookon, melynek révén az emberek jelezhetik, mely kommentek relevánsak, és melyek nem. Az úgynevezett downgrade, vagyis leszavazás funkció pedig már itthon is megjelent néhányaknak, mint azt kiszúrta egy kollégánk.

Az amerikai lapok hetekkel ezelőtt jelezték, hogy a Facebookon és az Instagramon is megjelent a lehetőség a kommentek között, azonban ez a techóriás szerint egyelőre csupán tesztüzem. Így vélhetően Magyarországon is csak felmérik a visszajelzéseket, és hetekbe, de akár hónapokba is telhet, míg megjelenik a végleges funkció.

A leszavazás gomb kapcsán Adam Mosseri, az Instagram vezetője elmondta, nem rendelnek mellé számlálót, és senki sem fogja tudni, ha valaki rákattint a gombra. Végül azonban integrálhatják ezt a jelzést a hozzászólások rangsorolási rendszerébe, hogy a nemtetsző hozzászólásokat lejjebb helyezzék. Valami ilyesmi várható a Facebooknál is.