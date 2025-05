Mesterséges intelligenciával javít a beszéden a Sonos új frissítése

A beszédkiemelő technológia nem számít újdonságnak a hangeszközök világában, számos olyan soundbar van már a magyar piacon, ami arra szolgál, hogy filmezés/sorozatozás közben még a legnagyobb robbanások és akciók közepette is jól halljuk a szereplők dialógusait, még akkor is, ha esetleg gyenge volt az utómunka, sietős volt a hangkeverés vagy más gyártási hibák csorbítják az élményt.

Ezen a területen újít most a Sonos, hiszen az amerikai cég május 12-én jelentette be a megújult Speech Enhancement funkcióját, amely négy fokozatban szabályozható párbeszéd-kiemelést kínál – köztük egy speciális módot kifejezetten hallássérült felhasználók számára. A vállalat eszközein ugyan már korábban is elérhető volt ilyen funkció, ezúttal viszont már mesterséges intelligencia segít, hogy mindig jól hallható legyen a beszéd. A Sonos állítása szerint a fejlesztők a gépi tanulás integrálásával érték el, hogy a szoftver a középső csatornán belül képes a párbeszédeket valós időben elkülöníteni a háttérzajoktól, és kristálytisztán kiemelni azokat. Ezáltal a beszéd ott és akkor emelkedik ki, amikor a legnagyobb szükség van rá – mindezt úgy, hogy nem torzítjuk el a hangerőt és nem áldozzuk fel a teljes moziélményt.

Az MI-nek hála a dinamikatartomány – azaz a halk és hangos hangok közötti különbség – szabályozása is precízebbé vált. Így a párbeszédek tisztán és érthetően szólnak, anélkül, hogy túl hangosak lennének, míg a háttérhangok kiegyensúlyozottan jelennek meg, de hirtelen, zavaró hangerőváltások nélkül. Mindez következetes, kényelmes hangerőn történik – ami különösen fontos a hallássérült felhasználók számára.

Utóbbi kiemelten fontos volt a gyártónál, és az új funkciót a Sonos a RNID (Royal National Institute for Deaf People) szervezettel együttműködve fejlesztette, a hangbeállításokat pedig a díjnyertes filmhangmérnök, Chris Jenkins közreműködésével finomhangolták. Az újdonság elsőként a gyártó legújabb eszközére, a Sonos Arc Ultra soundbar modellre érhető el, szoftverfrissítés formájában.