Lehalt a Spotify, globális a hiba

Magyar idő szerint délután 2 órától kezdődően tömegesen jelentették a felhasználók, hogy használhatatlanná vált a Spotify. A Downdetector szerint a hiba globális. A felhasználói visszajelzések szerint nemcsak az appal, de a webes lejátszással is gond van.

A platform támogatási oldala háromnegyed 3-kor közölte az X-en: tisztában vannak a problémával, és már vizsgálják, mi okozhatja. Ehhez később hozzátették, hogy a biztonsági rendszerük meghekkeléséről szóló hírek hamisak.

We’re aware of some issues right now and are checking them out!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) April 16, 2025